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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

أخبار التعليم| متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ .. تفاصيل رسمية

صدى البلد

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

 

قبل انتهاء الموعد.. التخصصات المطلوبة لبرنامج تدريب الأطباء بالتعاون مع مستشفيات باريس
أعلنت إدارة البعثات بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن البرنامج التدريبي للأطباء في مجال زراعة وجراحة الكبد طبقاً للاتفاقية الموقعة مع إدارة مستشفيات باريس بفرنسا ووفقاً للشروط التي نص عليها قانون البعثات رقم 149 لسنه 2020 على النحو التالي :ـ
 

محمد صبحي يهاجم ورش التمثيل: بينصبوا
افتتح منذ قليل، الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة "الانتماء والولاء للوطن"، التى تستضيف، الفنان القدير محمد صبحى، فى إطار الموسم الثقافى للجامعة.

خلال ندوة الانتماء والولاء للوطن.. محمد صبحي لطلاب جامعة عين شمس: "أنتم الجيل الباقى ونحن ذاهبون"
افتتح منذ قليل، الدكتور هشام تمراز، نائب رئيس جامعة عين شمس لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، ندوة "الانتماء والولاء للوطن"، التى تستضيف، الفنان القدير محمد صبحى، فى إطار الموسم الثقافى للجامعة

وزير التعليم العالي يستعرض تقريرًا حول إدارة المخلفات التكنولوجية
استعرض د. خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي تقريرًا مقدمًا من د. شيرين عبد القادر محرم القائم بأعمال رئيس معهد بحوث الإلكترونيات حول ملف إدارة المخلفات التكنولوجية الذى يتبناه معهد بحوث الإلكترونيات والذي يسعى جاهدًا لنشر ثقافة إدارة المخلفات الإلكترونية، والاستفادة منها، وإعادة تدويرها، وتوعية المجتمع بأهميتها، بالإضافة إلى حماية البيئة من المخرجات الضارة للتكنولوجيا من خلال استخدام الأساليب العلمية لإدارة المخلفات الإلكترونية.

متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

تعطيل الدراسة أمر يشغل بال جميع طلاب المدارس والجامعات وأولياء أمورهم ، بالتزامن مع الإعلان عن ظهور متحور كورونا الجديد “اوميكرون” ، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر صدور قرار رسمي بـ تعطيل الدراسة خوفا من انتشار متحور كورونا الجديد في مصر.

 انطلاق امتحانات “الميدتيرم” لطلاب مدارس المتفوقين.. الأسبوع القادم
أعلنت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول “الميدتيرم” الأسبوع القادم .

يفصلنا عنه 22 يوما.. تعرف على موعد بدء فصل الشتاء بمصر
يتساءل الكثير عن مواعيد بدء فصل الشتاء حيث بات المصريون يشعرون بانخفاض فى درجات الحرارة وخصوصا في ساعات الليل إلا أن هناك بعض الأماكن شهدت هطول أمطار غزيرة.

جامعة القاهرة تطلق قافلة شاملة لمركز البدرشين اليوم
تنطلق اليوم من جامعة القاهرة، بتوجيه من الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، قافلة تنموية شاملة لمركز البدرشين بمحافظة الجيزة.

السبت .. الأرض على موعد مع كسوف كلى للشمس
تشهد الكرة الأرضية يوم السبت القادم الموافق 4 ديسمبر ظاهرة فلكية نادرة يترقبها جميع هواة الفلك والراصدون للظواهر الفلكية النادرة، وهى "كسوف كلى للشمس"، حيث كشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة وقام بتحديد موعدها .

 

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