متى يتم تعطيل الدراسة في مصر؟ |تفاصيل رسمية

تعطيل الدراسة أمر يشغل بال جميع طلاب المدارس والجامعات وأولياء أمورهم ، بالتزامن مع الإعلان عن ظهور متحور كورونا الجديد “اوميكرون” ، حيث ينتظر الجميع بفارغ الصبر صدور قرار رسمي بـ تعطيل الدراسة خوفا من انتشار متحور كورونا الجديد في مصر.

وفوجئ المصريون خلال الساعات الماضية بأن تعطيل الدراسة جاء من بين هذه التدابير التي حددها القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 152 لسنة 2021 بشأن إجراءات مواجهة الأوبئة والجوائح الصحية ، وتم نشر القانون في الجريدة الرسمية.

حيث نص القانون الذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي ، على أنه لرئيس مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس الوزراء حال تفشي الأوبئة أو الجوائح الصحية أن يصدر قرارا بإتخاذ التدابير اللازمة لمواجهة هذه الأخطار بما يحفظ الصحة والسلامة العامة ، ومن أبرز هذه التدابير ، تعطيل الدراسة لمدة محددة جزئياً أو كلياً، بالمدارس والجامعات والمعاهد وغيرها من المؤسسات التعليمية وأي تجمعات للطلبة بهدف تلقي العلم، واتخاذ ما يلزم من تدابير في شأن امتحانات العام الدراسي، وتعطيل العمل بدور الحضانة.

وزير التعليم : ننتظر تعليمات وزارة الصحة ولجنة ادارة الازمات

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم أن قرار تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون، لم يتم اتخاذه حتى هذه اللحظة، مشيراً إلى أنه لن يكون قرار وزارة التربية والتعليم “في حالة اتخاذه”.

وقال إن مسئولي وزارة الصحة ولجنة إدارة الأزمات بمجلس الوزراء، هم المسئولون عن اتخاذ قرار تعطيل الدراسة أو تحديد الخطوات المناسبة طبقا للوضع الصحي في مصر.

وشدد وزير التربية والتعليم على أنه في حتى لو تقرر تعطيل الدراسة ، ستكون وزارة التربية والتعليم ملتزمة بتقديم الخدمة التعليمية المناسبة لـ الطلاب طوال الوقت مهما كانت الظروف.

وأضاف: "نحن نتصرف في ضوء ما يأتي لنا من تعليمات من وزارة الصحة، وبما أن موضوع ظهور متحور كورونا الجديد "أوميكرون" لم يمر عليه وقت كبير ، فبالتالي من السابق لأوانه أن نتخذ أي قرار بـ تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون الآن لحين صدور تعليمات وزارة الصحة ولجنة إدارة الأزمات".

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه على جميع أولياء الأمور ألا يقلقوا من عدم صدور قرار بـ تعطيل الدراسة بسبب متحور كورونا الجديد أوميكرون حتى الآن، وأن يكونوا على يقين من أن الدولة المصرية سوف تتخذ جميع الإجراءات التي تتماشى مع مصلحة أبنائنا.

وقال وزير التربية والتعليم: "تحت أي ظرف لا بد أن يتكاتف المصريون على ضرورة مساعدة أبنائنا على استكمال العام الدراسي حتى في حال تعطيل الدراسة ، لأن أبناءنا خسروا الكثير العامين الماضيين مما أثر سلبا على معظم الطلاب، "ولو قعدنا في البيت أكتر من كدة ولادنا هايتعبوا جدا السنين الجاية".

وأضاف: “ندعو الله ألا يكون متحور كورونا الجديد له خطورة كبيرة تستدعي تعطيل الدراسة، ولكننا نؤكد مرة أخرى أننا في جميع الأحوال سننتظر تعليمات وزارة الصحة وسنلتزم بها ونجعل العملية التعليمية تتكيف وفقا للظروف التي تمر بها بلدنا”.

وشدد وزير التربية والتعليم على أن العام الدراسي يسير بانتظام ملحوظ من اليوم الأول، فالجميع ملتزم بالضوابط الاحترازية التي وضعتها وزارة الصحة لمكافحة انتشار كورونا في المدارس حفاظا على صحة الجميع.

وأكد أنه تم الانتهاء من تطعيم 98% من المعلمين والإداريين العاملين في المنظومة التعليمية ، وجار الآن تطعيم الطلاب من سن 15 لـ 18 سنة في جميع المدارس.

وأوضح وزير التربية والتعليم أنه جار التنسيق مع وزارة الصحة لنقل طلاب المدارس بأتوبيسات لمقرات التطعيم، للحصول على لقاح فايزر بشكل منظم لأكبر عدد ممكن من الطلاب.

وقال: “حتى هذه اللحظة لا تغيير في خطة استكمال العام الدراسي وعقد امتحانات الشهر وامتحانات الفصل الدراسي الأول من العام الدراسي الحالي 2021 / 2022”.

حقيقة تعطيل الدراسة في الجامعات وتأجيل الامتحانات

وعلى مستوى الجامعات .. أكد مصدر مسئول بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن العام الدراسي يسير “حتى الان” وفق الخطة الزمنية التي تم الإعلان عنها قبل بداية العام الدراسي .

وأوضح المصدر أن الجامعات تشهد حاليا امتحانات الميدتيرم وتستعد لامتحانات نهاية الفصل الدراسي الأول.

وأشار المصدر إلى أن الجامعات تتخذ كافة الإجراءات الوقائية من إجراءات احترازية مشددة منذ بداية العام الدراسي بالإضافة إلى تطعيم الطلاب بلقاح كورونا والزامهم لعدم دخول الجامعة إلا بعد تلقيه.

وكان قد تداول عدد من رواد مواقع التواصل الاجتماعي شائعات حول صدور قرار نهائي بـ تعطيل الدراسة وتأجيل الامتحانات بعد الإعلان عن ظهور متحور جديد لفيروس كورونا.

الصحة تكشف حقيقة رصد متحور كورونا أوميكرون في مصر

كشف الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، حقيقة اكتشاف حالات مصابة بمتحور أوميكرون الذي ظهر في جنوب أفريقيا.

قال حسام عبد الغفار، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج على مسئوليتي، المذاع عبر شاشة صدى البلد، مساء اليوم الاثنين، إنه لم نرصد أي حالة مصابة بالتحور الذي تم اكتشافه في جنوب أفريقيا أوميكرون.

وأضاف الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن أي شخص قادم من الخارج تكون نتيجة ايجابية يتم إعادته لبلده، لافتا إلى أن العالم متخوف من سرعة انتشار متحور كورونا الجديد.

وتابع الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الدولة المصرية أمنت كميات كبيرة من اللقاحات في ظل تسارع دول العالم على اللقاحات، مؤكدا أن تطعيم الأطفال بلقاح كورونا هدفه توسيع دائرة الوقاية والحماية.

وأكمل الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة، أن التسجيل للأطفال من أجل الحصول على لقاح كورونا فايزر بداية من الغد، مستدركا أن هناك إجراءات على أعلى مستوى يتم اتخاذها في المدن السياحية لمواجهة كورونا.