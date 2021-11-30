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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

انطلاق امتحانات “الميدتيرم” لطلاب مدارس المتفوقين.. الأسبوع القادم

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

أعلنت مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا STEM ، أنه من المقرر أن تنطلق امتحانات منتصف الفصل الدراسي الأول “الميدتيرم” الأسبوع القادم .

وقالت وحدة مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا بوزارة التربية والتعليم ، أنه سيتم اجراء امتحانات العملي على فترات لكل تجربة ، حيث يتم امتحان الفصل الواحد في فترة دراسية واحدة مع إعداد المعامل لذلك ، مع امكانية عدم عقد امتحان للحاسب الآلي والتربية الدينية للتخفيف في الوقت واستمرار حصص المواد الدراسية لبقية الفصول

وأضافت : يتم تشكيل لجنة من التخصصات الاخرى لتنظيم سير العمل أثناء اختبارات العملي على أن يكون مدرسو المادة جميعهم هم المتواجدون داخل المعمل بمصاحبة الموجه المتابع  

امتحانات الميدتيرم بمدارس المتفوقين
جدول امتحانات الميدتيرم بمدارس المتفوقين

وعلى جانب آخر .. كانت قد أصدرت وزارة التربية والتعليم ، تعليمات رسمية للمديريات والإدارات التعليمية والمدارس، تشدد على إتاحة الفرصة أمام الطلاب للإطلاع على المشروعات القومية للدولة المصرية من خلال فيديو معد من وزارة الدفاع المصرية .

كما شددت وزارة التربية والتعليم على تضمين المشروعات التنموية القومية ضمن الإذاعة المدرسية وموضوعات التعبير والأعمال الفنية والزيارات الميدانية من المشروعات القومية (مشروع الاستزراع السمكي - مشروع مدينة الأثاث  - مشروع مصانع الأسمنت - مشروع مصانع البتروكيماويات - مشروع المليون ونصف مليون فدان - مشروع الـ 100 ألف صوبة زراعية  - مشروع مدينة العلمين الجديدة 18 ألف فدان - مشروع محور روض الفرج - مشروع المنطقة الاقتصادية أنفاق قناة السويس - مشروع المليون وحدة سكنية - مشروعات الطاقة - مشروع العاصمة الإدارية - مشروع حياة كريمة - الافتتاحات الأثرية والحضارية )

وعلى جانب آخر .. أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا رسميا لجميع المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية ، شددت خلالها على ضرورة موافاة الوزارة بـ أعداد الطلاب غير القادرين على سداد المصروفات موزعة على الادارات التعليمية والمدارس لجميع المراحل الدراسية ، وذلك في موعد أقصاه 48 ساعة .

وشددت وزارة التربية والتعليم أن هذا الحصر يتم تسليمه لمكتب الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين.

مدارس المتفوقين مدارس امتحانات الميدتيرم مدارس المتفوقين في العلوم والتكنولوجيا

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