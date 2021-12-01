برلماني: تصديق الرئيس على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح يؤكد إعلاء مبدأ الشفافية

أكد النائب عبده ابو عايشة، عضو مجلس الشيوخ، أهمية تصديق الرئيس السيسي على قانون مواجهة الأوبئة والجوائح، مؤكدا أنه جاء في وقته تمامًا لمواجهة الأوبئة والفيروسات العالمية ومتحورات جديدة من فيروس كورونا تقلق العالم ولا تزال تحت الدراسة.

تفشي الأوبئة والجوائح

وأشار ابو عايشه في تصريحات له اليوم، الى أهمية القانون في اتخاذ العديد من الإجراءات لمواجهة الأوبئة والجوائح ومنها الجواز بإعلان تفشي الأوبئة والجوائح الصحية لمواجهة خطر انتشار الأمراض المعدية والأوبئة والحفاظ على صحة وأرواح المواطنين، وإنشاء لجنة عليا لإدارة الأزمة بقرار من رئيس الوزراء ويجوز لها أن تتخذ بصفة استثنائية أي إجراء ذي طابع اقتصادي أو مالي لمواجهة الآثار السلبية المترتبة على تفشي الأوبئة والجوائح، وفرض عقوبات حال مخالفة الإجراءات والقرارات في هذه الظروف.

وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن القانون نقلة مهمة ورسمية لمواجهة الظروف الصحية الاستثنائية في العالم أجمع ويتماشى مع الترتيبات والقرارات القوية التي اتخذتها مصر طيلة العامين الماضيين لمواجهة فيروس كورونا وأربع موجات منه ضربت البلاد حتى الآن.

واختتم ناىب ميت غمر بأن قانون مواجهة الأوبئة والجوائح، يؤكد حرص القيادة السياسية على إعلاء الشفافية خلال تفشي الأوبئة والجوائح والتصرف معها بكل قوة للحفاظ على أرواح ملايين المصريين.