عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة بيلباو في الدوري الإسباني

ريال مدريد
ريال مدريد

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل الفريق لملاقاة أتلتيك بيلباو في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني 

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً على ملعب “ سانتياجو برنابيو” معقل فريق ريال مدريد

ويحتل ريال مدريد قبل انطلاق المباراة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بينما يحتل أتلتيك بيلباو المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

الدوري الإسباني ريال مدريد مودريتش خط الدفاع ترتيب الدوري الاسباني فريق ريال مدريد

موضوعات متعلقة

محمد غدار: نتيجة مصر ولبنان مرضية للطرفين ولم يكن بالإمكان مهاجمة الفراعنة..خاص

كيروش يجري 6 تبديلات في مباراة مصر ولبنان.. تعرف على السبب

بانون وبن شرقي والكرتي يقودون تشكيل المغرب أمام فلسطين في كأس العرب

عمرو السولية رجل مباراة مصر ولبنان في كأس العرب

أخبار الرياضة.. افتتاح بطولة كأس العرب.. وبنت الجيران في الحفل

يوفنتوس يفوز على ساليرنيتانا 2-0 في الدوري الإيطالي

نيوكاسل يونايتد يتعادل مع نورويتش سيتي 1-1 في الدوري الإنجليزي

ليفربول يعلن التعاقد مع كلاوديو تافاريل كمدرب لحراس المرمى

ترشيحاتنا

هل بر الوالدين يكفر الذنوب؟.. أسرار عظيمة من الإفتاء عنه

طارق شوقي : نسعى للتعاون مع فنلندا في تحالف التغذية المدرسية الدولي

إثيوبيا تشهد حالة من الكر والفر.. وآبي أحمد يحتفل بانتصارات وهمية

أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة بيلباو في الدوري الإسباني

انتشار واسع في 23 دولة.. تحذير عاجل من الصحة العالمية بشأن "أوميكرون"

دراسة تؤكد أن النساء أفضل من الرجال في العمل .. اكتشف السر

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب تمور وحليب .. إحالة عمر كمال للتحقيق بتهمة إهانة قدسية مصر

انخفاض درجات الحرارة..الأرصاد تحذر :مصر تشهد طقساً بارداً بداية من مساء اليوم

حرام يلعب أساسي.. ميدو يفتح النار على نجم الزمالك بسبب مباراة مصر ولبنان

مصر من ضمنها.. السعودية تصدر قرارات جديدة تشمل 17 دولة تتعلق بالتأشيرات والإقامة

ارتفاع الأمواج لخمسة أمتار وسرعة الرياح إلى 65 كم في الإسكندرية

متحور أوميكرون يصعد بقيمة الذهب عالميا.. تعرف على الأسعار

صدمة لعشاق القهوة.. أكبر زيادة في أسعار البن منذ 10 سنوات

الإساءة لسمعة مصر.. عمر كمال قد يواجه الحبس والغرامة لهذا السبب

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

قذائف أعماق وأول مدرعة مصرية 100 %| منظومات تسليحية تعرض وزارة الإنتاج الحربي لأول مرة.. فيديو وصور

نجمات أثرن الجدل بالسيجارة| غادة عبدالرازق وإليسا ونيللي كريم الأبرز

في يومه العالمي.. قصة أول حالة مصابة بالإيدز ومكان وتاريخ ظهوره

فيديو

نفسي ينام من غير وجع.."أم علي" تحلم بعلاج لابنها المريض منذ 18 سنة

الـ14 بدولار .. الليرة التركية تنهار إلى مستوى قياسي جديد

قذائف عملاقة ومدرعات متنوعة في جناح المؤسسة العامة للصناعات العسكرية السعودي بمعرض إيديكس.. فيديو وصور

قذائف أعماق وأول مدرعة مصرية 100 %| منظومات تسليحية تعرض وزارة الإنتاج الحربي لأول مرة.. فيديو وصور

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

إبراهيم شعبان

طريق الكباش .. رسالة حضارية للعالم

اﻟﻤﺰﻳﺪ