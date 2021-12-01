أنشيلوتي يعلن تشكيل ريال مدريد لمواجهة بيلباو في الدوري الإسباني

كشف الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لفريق ريال مدريد، عن تشكيل الفريق لملاقاة أتلتيك بيلباو في المباراة المؤجلة من الجولة التاسعة لبطولة الدوري الإسباني

تشكيل ريال مدريد

وضم تشكيل ريال مدريد كل من:

في حراسة المرمى: تيبو كورتوا

خط الدفاع: لوكاس فاسكيز - إيدير ميليتاو - ديفيد ألابا - فيرلاند ميندي

خط الوسط: كاسيميرو - توني كروس - لوكا مودريتش

خط الهجوم: ماركو أسينسيو - فينيسيوس جونيور - كريم بنزيما

وتُقام المباراة في تمام العاشرة مساءً على ملعب “ سانتياجو برنابيو” معقل فريق ريال مدريد

ويحتل ريال مدريد قبل انطلاق المباراة صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني برصيد 33 نقطة، بينما يحتل أتلتيك بيلباو المركز الثامن برصيد 20 نقطة.