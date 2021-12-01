اختيار 40 لاعبا.. تريزيجيه على رأس قائمة منتخب مصر المبدئية لأمم أفريقيا

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن الجهاز الفنى لمنتخب مصر قام بوضع محمود حسن تريزيجيه ضمن قائمة منتخب مصر الأولية المشاركة في بطولة أمم أفريقيا.



وأضاف "شبانة"، خلال تقديم برنامجه “بوكس تو بوكس” المذاع على "etc"، أن الجهاز الفني وضع قائمة مبدئية من 40 لاعبًا بينهم 5 حراس مرمى، كقائمة أولية للمشاركة في بطولة الأمم الأفريقية، وجاء تريزيجيه على رأس القائمة بعد غيابه عن المشاركة في أي مباراة منذ أبريل الماضي بسبب الإصابة بقطع في الرباط الصليبي.



وضمت القائمة أيضًا “طارق حامد لاعب الزمالك المستبعد، ورمضان صبحي نجم بيراميدز”.



وأسفرت قرعة بطولة كأس أمم أفريقيا 2021، المقرر إقامتها في الكاميرون في التاسع من يناير من العام المقبل، عن وقوع المنتخب المصري في مجموعة متوازنة تضم معه منتخبات نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.