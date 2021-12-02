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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صالح جمعة: تعامل إدارة سيراميكا كليوباترا معي خلال إصابتي غير طريقة تفكيري

سيراميكا كليوباترا
سيراميكا كليوباترا

أكد صالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا ، إن الإصابة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة، ساهمت في تغيير مصير حياته الكروية بشكل كبير في الفترة المقبلة.


وقال صالح جمعة في تصريحات خاصة عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور" : موقف إدارة سيراميكا معه بشأن التجديد، أدى إلى تغيير طريقة تفكيري من أجل العودة إلى مستواي مرة أخرى.


وأوضح جمعة  : سأعمل على نفسي في الفترة المقبلة،ولدي خطة كبيرة في الفترة المقبلة، أن أنتقل إلى نادي كبير.

وأكمل : لو انا مش مقتنع بكلام الناس عمري ما هتغير، انا مقتنع بكلام كل الناس اللي بتقول إني قصرت في حق نفسي، وهذا هو الدافع للعودة أقوي خلال الفترة المقبلة

وأردف : بعد الطريقة التي تعاملت معي بها إدارة سيراميكا كليوباترا خلال فترة إصابتي، أتمني أن أعود أقوي وأرد لهم كل ما فعلوه معي

وأختتم صالح جمعه تصريحاته :  الإصابة الطويلة التي تعرضت لها مؤخرا غيرت الكثير في حياتي

صالح جمعة سيراميكا كليوباترا فريق سيراميكا كليوباترا

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