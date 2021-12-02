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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

صالح جمعة: الأهلي أكثر استقرارا عن نادي الزمالك .. وأتمنى انتقال عبدالله إلى المارد الأحمر

صالح جمعه
صالح جمعه

يرى صالح جمعة، لاعب سيراميكا كليوباترا حاليًا والأهلي سابقًا، أن الاستقرار داخل القلعة الحمراء هو السبب وراء اختيار انتقاله له عندما كان لاعبًا في صفوف فريق إنبي.

وأكد صالح جمعة في تصريحات خاصة عبر برنامج "الريمونتادا" على قناة "المحور"، كنت أمتلك عرض من الأهلي والزمالك، لافتًا إلى أن الاستقرار داخل القلعة الحمراء أكثر من القلعة البيضاء.

وأضاف لاعب سيراميكا حاليا والأهلي سابقا : أسعى للاستمرار داخل القلعة الحمراء، خصوصًا في ظل حالة الاستقرار التي يتمتع بها الفريق والتي تجعله دائما ينافس على البطولات.

وأكمل صالح جمعة، لاعب فريق سيراميكا كليوباترا :عبدالله جمعة الظهير الأيسر لنادي الزمالك، سيكون في أفضل مستوياته حال انتقال الأخير للقلعة الحمراء.


وأضاف صالح في تصريحاته عبر الريمونتادا المذاع على قناة المحور : كنت أتمنى انتقال عبدالله جمعة إلى النادي الأهلي في الفترة الأخيرة.


وتابع: «عبدالله جمعة هو الشخص الوحيد الذي وقف إلى جواري في كل الأزمات التي كنت أمر بها في الفترة الأخيرة سواء في النادي الأهلي أو أي نادي آخر.»

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