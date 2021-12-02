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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

هل يحاسبني الله على عشقي لممثل وأنا متزوجة؟.. مبروك عطية يرد

مبروك عطية
مبروك عطية

هل يحاسبني الله على عشقي لممثل وأنا متزوجة؟.. سؤال ورد إلى الدكتور مبروك عطية، العميد السابق لكلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر فرع سوهاج، عبر منصة الفيديوهات يوتيوب.
 

هل يحاسبني الله على عشقي لممثل وأنا متزوجة؟
 

وقال عطية:" عشقك لممثل من حيث كونه ممثلا، يؤدي دوره ببراعة وإتقان يؤثر فيك، وفي ملايين غيرك لم تقابليه ولم تفعلي معه خطيئة لا يحاسبك الله على ذلك، وإذا كان ده الورع وشيل هم حساب ربنا على عشقك لهذا الممثل وجهي العشق الناحية التانية للي نايم في حضنك اللي بيعرق عشان يجبلك الهم المم".

وتابع مبروك عطية خلال مقطع فيديو بثه على قناته الرسمية في إجابة هل يحاسبني الله على عشقي لممثل وأنا متزوجة؟:" نخلي عشقنا لبيوتنا.. خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي.. ادي جوزك نفس اللي اهتمام لما بتشوفي الممثل وهو بيأدي دوره وتيجي جري تعالي جري وجوزك وهو بيشرب شاي ".

وشدد العميد السابق بالأزهر على أن الله لا يحاسب على ما في النفس ما لم ترتكب المعصية قائلاً:"الله لا يحاسب على ما في النفس ما دام أن الجوارح لم مرتكبتش فضيحة.. فالله أرحم وأوسع وعلى العباد أن يطهروا أنفسهم تطهيرا.. هو احنا هناخدها حلوانا فسلوانا ونملا أنفسنا حشرات وشتايم.. على الأنس أن يطهر نفسه من سوء ما فيها".

القرآن يحرم استماعه في موضعين

في سياق آخر، قال الدكتور مبروك عطية إن القرآن الكريم وهو أعلى المراتب سماعاً وتلاوة إلا أنه في بعض الأوقات يحرم سماعه، موضحاً أن الحرمانية تكون حين يشغل المسلم عن أداء الفريضة في موعدها أو أن يكون عائقا أمام أداء الوظيفة على الوجه المراد لها.

ولفت مبروك عطية خلال لقائه الأسبوعي ببرنامج يحدث في مصر على فضائية أم بي سي مصر، إلى أن الحديث عن حكم الغناء وسماع الموسيقى، بأن الفتوى تختلف باختلاف الأشخاص والظروف، والزمان والمكان، مستشهداً بما فعله الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في تغيير آرائه عما كانت عليه في العراق بانتقاله إلى مصر.

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