مطار الغردقة الدولى يستقبل 93 رحلة طيران تقل 14 ألف راكب

يستقبل مطار الغردقة الدولى، اليوم الخميس، 93 رحلة طيران دولية وداخلية، تقل على متنها قرابة 14 ألف سائح من عدة جنسيات مختلفة، حيث يتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة على الوافدين بدقة شديدة قبل دخولهم.

وأكد مصدر من مطار الغردقة الدولي أن جداول الرحلات اليوم الوافدة من الدول المختلفة توضح وصول 93 رحلة طيران مختلفة من جنسيات مختلفة على رأسها الجنسية الروسية، والأكرانية والألمانية والتشيكية والبولندية وعدد من الجنسيات الأخرى المختلفة.

وأضاف المصدر، أن جهات المختصة ورجال الحجر الصحى يقومون بتنفيذ وتطبيق الإجراءات الاحترازية بدقة شديدة بمجرد وصول السائح لمهبط المطار تتم عمليات التعقيم والمرور على الكاميرات الحرارية والتأكد من تحيل الـpcr وكذلك تعقيم الحقائب.

كان مطار الغردقة الدولى استقبل أمس الأربعاء 89 رحلة طيران دولية ومحلية، تقل على متنها قرابة 14 ألف راكب، بينهم 23 رحلة طيران قادمة من المطارات الروسية المختلفة.