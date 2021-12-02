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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

مركز التنمية المحلية في سقارة يحتفل بتخريج 200 من العاملين بالمحليات

خريجي الدورات التدريبية
خريجي الدورات التدريبية بمركز سقارة

احتفل مركز التنمية بسقارة اليوم، الخميس، بانتهاء فعاليات 4 دورات تدريبية هي : تصميم الجرافيك والانفوجراف، وتصميم الشبكات، وتنمية مهارات القيادات في مجال إدارة الازمات وإدارة الفعاليات الاعلامية، وإدارة المخاطر واستمرارية الأعمال، واستفاد من هذه الدورات 200 متدرباً من جميع المحافظات.

يواصل مركز التنمية المحلية بسقارة خطته التدريبية للعام المالي الحالى ، حيث ينفذ المركز الأسبوع المقبل وهو الأسبوع التدريبي رقم 16 عدد 5 دورات تدريبية هي : دورة الإطار النظري للتحول الرقمي، ودورة تنمية مهارات القيادات في مجال الشئون المالية والشئون القانونية، بالإضافة الي دورتين متخصصتين في القضية السكانية وهم التقديرات السكانية وتحليل إحصائي للبيانات باستخدام (spss) وورشة العمل التعريفية الأولي لمشروع " تسريع الإستجابة المحلية للقضية السكانية "، فيما تستمر دورة اللغة الانجليزية للأسبوع الثاني علي التوالي ويستفيد من هذه الدورات 131 متدرباً .  

يأتي ذلك في ضوء توجيهات اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية بأهمية تطور مهارات وقدرات العاملين بالمحليات .

وأكد اللواء محمود شعراوى حرص الوزارة على رفع مهارات وقدرات العاملين فى مشروع تسريع الاستجابة المحلية للقضية السكانية خاصة فيما يتعلق  بتحليل البيانات السكانية وأساليب المتابعة والتقييم وكيفية إعداد تقارير متابعة والخطط القائمة على النتائج، وكيفية تفعيل دور المسئولية المجتمعية و تحليل الموقف السكاني، مشيراً إلي أن الوزارة قامت من خلال المشروع  بتنفيذ 23 دورة تدريبية إستفاد بها مايقرب من 1000 متدرب من العاملين بوحدات المشروع بالمحافظات .

وأشار اللواء شعراوى إلي أهمية التدريب علي التحول الرقمي في المحافظات للإرتقاء بمنظومة العمل والخدمات بما يساهم في رفع مستوي الأداء خاصة وأن مصر الرقمية هي رؤية وطنية تسعي لتحقيق مستهدفات رؤية مصر 2030، مؤكداً أن التحول الرقمي هو أولوية وطنية فرضتها المتغيرات التكنولوجية ، كما انها اصبحت أسلوب حياة وليس ترفاً، حيث أصبح وسيلة لتقديم خدمات متميزة للمواطنين.

 

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محمود شعراوي دورات تدريبية مركز سقارة وزير التنمية المحلية

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