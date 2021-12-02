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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

حملات مرورية

لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 56 موظفا للتحقيق بالدلنجات وشبراخيت

حملات مرورية في البحيرة
حملات مرورية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة بضرورة متابعة مدى الانضباط الإداري وحركة سير العمل بجميع المصالح والهيئات الحكومية والخدمية والصحية بمدن ومراكز المحافظة لمتابعة التزام العاملين بالقواعد المنظمة مواعيد العمل الرسمية مع إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .

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حملات مرورية مكثفة في البحيرة 

 

وفي نفس السياق نفذت الوحدات  المحلية بمدن ومراكز المحافظة بالتنسيق مع الرقابة والمتابعة حملات تفتيشية مكثفة على المصالح الحكومية والصحية أسفرت عن إحالة الآتي:-

-  33 من العاملين بالمصالح الحكومية   بالدلنجات  للتحقيق لتغيبهم عن العمل بدون سند قانوني.

-  23 من العاملين بالمصالح  الحكومية والوحدات الصحية بمركز  شبراخيت للتحقيق لتغيبهم وتركهم   العمل  بدون سند قانوني وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين والمقصرين .

البحيرة محافظ البحيرة حملات مرورية محافظة البحيرة شبراخيت الدلنجات

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