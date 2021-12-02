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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

لعدم الانضباط الإداري.. إحالة 129 مدرسا للتحقيق في البحيرة

حملات مرورية في البحيرة
حملات مرورية في البحيرة

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالمتابعة المستمرة على المدارس لمتابعة عملية الانضباط الإداري و أعمال النظافة والتعقيم داخل و خارج المدارس ومراجعة أعمال الإنارة والكهرباء والسباكة ودورات المياه والنوافذ والأثاث والفصول الدراسية والتأكد من حصول جميع العاملين على العقار المضاد لفيروس كورونا المستجد والإلتزام بتطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

محافظ البحيرة: 25 ألف مواطن يتلقون تطعيم كورونا يوميا

إحالة 129 مدرس للتحقيق 

 

في نفس السياق قامت إدارة الرقابة والمتابعة بديوان عام المحافظة بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم بالبحيرة، بحملة مكبرة لمتابعة المدارس للعام الدراسي، وأسفرت الحملة عن المرور على ١٣ مدرسة بالإدارة التعليمية بحوش عيسى لمتابعة التزام جميع العاملين بتلقي اللقاح المضاد لفيروس كورونا ومتابعة الانضباط الادارى 

كما تم متابعة مدارس  (البستان الابتدائية - الكوم الأخضر الإعدادية بنات الجديدة - الكوم الاعدادية الاعدادية بنين - الكوم الأخضر الإبتدائية الجديدة - الكوم الأخضر الثانوية - الفقي الابتدائية - البرنسيسة الابتدائية - خلف الله الاعدادية - أبوبكر الصديق الابتدائية - أبوبكر الصديق الاعدادية - الكوم الأخضر الإبتدائية القديمة - الكوم الأخضر الاعدادية بنات القديمة - البستان الاعدادية)، حيث تبين من خلال المرور :- 

- وجود ٥٠ حالة غياب ١٣ مدرسة بدون سند قانوني

- وجود ٧٩ حالة ترك عمل بمدرستين والإدارة التعليمية

حيث تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين

البحيرة محافظ البحيرة محافظة البحيرة حملات مرورية مدارس البحيرة

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