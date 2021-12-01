محافظ البحيرة: 25 ألف مواطن يتلقون تطعيم كورونا يوميا

قال اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، إن قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، بمنع غير الحاصلين على لقاح كورونا من دخول المصالح الحكومية تم تطبيقه بدءا من اليوم.

وأضاف "آمنة"، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" المذاع على قناة “صدى البلد”، تقديم الإعلامية عزة مصطفي، أن المحافظة قامت بتوفير مراكز ثابتة ومتنقلة لتطعيم عدد كبير من المواطنين.

ولفت إلى أن المحافظة قامت بتطعيم 61% من أبناء المحافظة، وأن جميع مراكز المحافظة يكون بها مكان لـ التطعيم.

وأشار إلى أن المحافظة تقوم بإرساله التطعيمات لكبار السن فى المنازل، وكشف أن المحافظة تقوم بتطعيم بين 22 لـ 25 ألف مواطن فى اليوم الواحد.

وتحدث عن استعداد المحافظة لاستقبال فصل الشتاء، وقال إن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال الأمطار.