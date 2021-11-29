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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

محافظة البحيرة

من على السقالة.. محافظ البحيرة يتابع أعمال إنشاء كوبري مزلقان أبو حمص

محافظ البحيرة يتفقد
محافظ البحيرة يتفقد كوبري أبو حمص

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، أن كوبرى مزلقان أبو حمص الجديد الجاري تنفيذه بمدينة أبو حمص يعد نقلة حضارية ونوعية كبيرة ستحقق طموحات وأحلام أبناء المدينة ومرتاديها بعد فترة طويلة شهدت التكدس والازدحام والكثافات المرورية نظراً لوجود مدخل وحيد للمدينة على الطريق الزراعى يفصله محطة مزلقان القطار .

 

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محافظ البحيرة يتفقد كوبري أبو حمص 

وتفقد المحافظ اليوم أعمال  تنفيذ الكوبرى على الطريق الزراعي السريع ليمتد بطول ١٢٧٠ متر حتى داخل المدينة أعلى السكة الحديد ويشتمل الكوبرى على عدد ٨ نزلات لربط المدينة والطريق الزراعى وبعرض ٢٤ متر وبتكلفة إجمالية ١٦٠ مليون جنيه، مناصفة بين المحافظة ووزارة النقل .

 

وتابع المحافظ الأعمال الجارية التى تنفذها الهيئة العامة للطرق والكبارى ومن المتوقع الانتهاء منه يونيو ٢٠٢٢.

 

وأكد المحافظ أن الكوبرى يأتي ضمن المشروعات القومية التي تنفذها الدولة فى شتى القطاعات بهدف تلبية وتحقيق طموحات المواطنين، مشيراً إلى دعم الدولة المتواصل والغير مسبوق للتوسع فى تلك المشروعات العملاقة من أجل المواطنين .

 

كما تفقد المحافظ الأعمال الجارية لإنشاء كوبري مشاه دسونس الحلفاية على الطريق الزراعى السريع بنطاق مركز أبو حمص، حيث تشمل الأعمال إنشاء حارتين لسهولة عبور المشاة والدواب والمركبات الخفيفة بتكلفة ٣٠ مليون جنية ، وهو عبارة عن كوبري معدني  بإجمالي عرض ٧م وبطول ٤٠م عمودي على الطريق الزراعي بالإضافة إلى منحدرات بإجمالي طول ٤٠٠م وعرض ٤م ، ومقرر الانتهاء من تلك الأعمال خلال شهرين.

 

وأكد المحافظ، أن ما تشهده مصر حاليا تحت قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى يُعد إنجازا فاق كل التوقعات ونقلة نوعية غير مسبوقة بتنفيذ مشروعات قومية عملاقة ورائدة لتحقيق تطوير شامل في جميع المجالات وكافة مناحي الحياة.

 

وأشار إلى أن قطاع الطرق والكبارى من المشروعات التي أولها  الرئيس عبد الفتاح السيسي اهتماما واسعا لتوفير حياة أفضل للمواطن المصري والقضاء على زحمة الطرق وتمهيدها بشكل يليق بالجمهورية الجديدة للربط بين المحافظات وتسهيل عملية الانتقال ، إلى جانب ذلك تخفيف الازدحام المروري، واختصار الوقت والجهد وتقليل الازدحام المروري.

 

وأكد اللواء هشام آمنه، أن استهداف المحاور المرورية بالتطوير يتم وفق إيقاع سريع لما تمثله هذه المحاور من خطوة هامة لتحقيق الربط بين كافة المحافظات والمناطق  بما ييسر حركة المواطنين والبضائع ويسهم في دفع عجلة الاستثمار وبالتالي إيجاد فرص العمل وإنعاش الاقتصاد القومي.

 

رافق محافظ البحيرة خلال الجولة ، م.حازم الأشموني السكرتير العام للمحافظة واللواء مدحت الزغد رئيس مركز ومدينة ابوحمص، المهندس نصر أبو طبيخ مدير فرع الهيئة العامة للطرق والكباري، عادل الطنيجي عضو مجلس الشيوخ، المهندس فايز الجندي مدير مديرية الطرق .

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