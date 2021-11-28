إزالة 4 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

محافظة البحيرة

أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على المجاري المائية والأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

حملات إزالة التعديات

في نفس السياق أسفرت حملات إزالة التعديات التي نفذتها الوحدات المحلية لمركزي وادي النطرون و دمنهور عن إزالة 4 حالات تعد على مساحة بلغت 1637 م٢ عبارة عن الآتي :-

- إزالة حالتي تعد في المهد على الأراضي الزراعية بمساحة 1477 م ٢ بنطاق الوحدة المحلية لقرية الحمراء بوادى النطرون عبارة عن مبنى و سور من الطوب البلوك.

- إزالة حالتي تعد بمساحة 160 م بقرية سنهور بدمنهور.