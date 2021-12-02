استعدادا لكأس الأمم الأفريقية.. منتخب اليد يضم 11 لاعبا من الزمالك

أرسل الاتحاد المصرى لكرة اليد فاكسا رسميا لنادى الزمالك يخطره بأسماء اللاعبين المنضمين لقائمة المنتخب الوطني لدخول معسكر مغلق، استعدادا لبطولة الأمم الأفريقية المقررة إقامتها في المغرب في شهر يناير المقبل.

وتضم قائمة المنتخب الوطني لكرة اليد 11 لاعبا من كوماندوز الزمالك، أبرزهم قائد الزمالك والمنتخب أحمد الأحمر.

وجاءت أسماء اللاعبين المنضمين لمعسكر المنتخب كالتالي:

أحمد الأحمر - كريم هنداوى - يحيي الدرع - عمر الوكيل (بكار) - حسن قداح - أكرم يسرى - أحمد مؤمن (دودو) - وسام نوار - خالد وليد - سيف الدرع - حازم ممدوح.

