هل في مجلس سري بيتحكم فينا ..الأفيش الرسمي لفيلم الكاهن| شاهد

طرح المخرج عثمان أبو لبن البوستر الرسمي لفيلم الكاهن عبر حسابه الرسمي على فيسبوك.

وكتب:""هل في مجلس سري في العالم بيتحكم فينا؟" فيلم #الكاهن من انتاج سعودي مصري، بجميع دور العرض يوم ٢٩ ديسمبر".

وكان قد نشر الفنان محمود حميدة صور جديدة له من كواليس فيلم الكاهن وذلك قبل طرح الفيلم خلال الفترة المقبلة عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

وظهر محمود حميدة في الصور بصحبة النجمين حسين فهمي وجمال سليمان من كواليس فيلم الكاهن وعلق قائلا: "الكاهن".

فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن.