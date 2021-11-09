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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

أبواب جهنم اتفتحت.. إياد نصار ينشر البرومو التشويقي لفيلم الكاهن

إياد نصار
إياد نصار

نشر الفنان إياد نصار، عبر حسابه الرسمي بتطبيق إنستجرام، البرومو التشويقي الأول لفيلم الكاهن الذي يشارك في بطولته، معلنا طرح الفيلم قريبا.

 

وقال إياد نصار: «فيلم الكاهن.. أبواب جهنم اتفتحت.. قريبا».

كواليس فيلم الكاهن

 

ونشر الفنان محمود حميدة صور جديدة له من كواليس فيلم الكاهن، قبل طرح الفيلم خلال الفترة المقبلة عبر  حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهر محمود حميدة في الصور بصحبة النجمين حسين فهمي وجمال سليمان من كواليس فيلم الكاهن وعلق قائلا: "الكاهن".

 

أبطال فيلم الكاهن

فيلم "الكاهن" من بطولة درة، إياد نصار، محمود حميدة، حسين فهمي، فتحي عبد الوهاب، جمال سليمان، حنان سليمان، أحمد فؤاد سليم، وفاطمة كمال، وعدد آخر من الفنانين والعمل من إخراج عثمان أبو لبن، وتأليف محمد ناير وتدور أحداثه في إطار تشويقي أكشن.

 

أحدث أعمال إياد نصار

ويشارك في بطولة فيلم موسى كل من الفنان كريم محمود عبد العزيز، ومعه النجوم إياد نصار، أسماء أبو اليزيد، سارة الشامي، محمد جمعة، صلاح عبد الله مع ضيوف الشرف صبري فواز، أحمد العوضي، محمد لطفي وأحمد حاتم في ظهور يستعيد شخصيته بفيلم الهرم الرابع (2016).

 

ياما في الجراب ياحاوي

وعلى الجانب الأخر كان قد كشف الفنان إياد نصار أسباب حماسه للعودة إلى المسرح بمسرحية "ياما في الجراب ياحاوي" التي تعرض حاليا بمدينة الإسكندرية.

وقال إياد في تصريحات لـ صدى البلد": أنا أساسي ممثل مسرح تجريبي، وشاركت في أكثر من مهرجان لهذا النوع من المسرحيات، وحمسني الرجوع من خلال ياما في الجراب ياحاوي، فهو عمل مختلف ونص رائع، وهذه هى التجربة التي أنتزرت أن أكون فيها منذ فترة طويلة".

ياما في الجراب يا حاوي" من إنتاج مسرح كايرو شو عن رائعة بيرم التونسي والموسيقار أحمد صدقي " ليلة من ألف ليلة" إخراج مجدي الهواري بمعالجة جديدة وأحدث تقنيات وأشرف عليها فنياً محمد هاني، ويشارك في بطولتها عدد كبير من النجوم اللامعين يجتمعون في عمل واحد لأول مرة هم النجم إياد نصار و نجما الغناء محمد الشرنوبي وكارمن سليمان والنجم شريف الدسوقي ونجوم المسرح سما إبراهيم ولبنى ونس وناصر سيف وعلاء قوقة ورضا إدريس  وإسماعيل فرغلي.

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