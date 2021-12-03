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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

برلماني: مشروع قانون المسنين يحقق مزايا كثيرة لكبار السن

النائب طلعت عبد القوى
النائب طلعت عبد القوى ، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان

قال النائب طلعت عبد القوى ، عضو لجنة التضامن الاجتماعي بالبرلمان أن مجلس الشيوخ انتهى من مناقشة مشروع قانون حقوق المسنين ، ومن المقرر ان يتم إرساله إلى مجلس النواب قريبا.

وأوضح عبد القوى في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" أن مجلس النواب بكامل هيئته سيستعد لمناقشة مشروع قانون حقوق المسنين عند إرساله إليه ، مؤكدا أن مشروع القانون يحقق مزايا كثيرة لكبار السن.

وكان قد رفع المستشار أحمد سعد الدين، وكيل مجلس النواب، الجلسة العامة للبرلمان، على أن يعود المجلس للانعقاد يوم الأحد الموافق 12 ديسمبر.

وشهد مجلس النواب  ، الموافقة على 3 مشروعات قوانين بالإذن لوزير البترول في البحث والتنقيب، وكذلك مشروع قانون تنظيم استخدام التكنولوجيا المالية في الأنشطة المالية غير المصرفية.

ودعا النائب بهاء أبو الحمد، عضو مجلس النواب، بضرورة حضور وزير التربية والتعليم، طارق شوقي، إلى جلسة البرلمان، للرد على ما تعرض له العديد من الطلاب في مدارس مختلفة من حالات تسمم بسبب الوجبات المدرسية.

وقال النائب: مصيبة يعيشها أهالي الأقصر بصفة عامة والبياضية بشكل خاص، وهناك حالة ذعر بسبب تسمم أكثر من 70 طالباُ بمدرسة البياضية الابتدائية المشتركة.

مجلس الشيوخ مجلس النواب مشروع قانون حقوق المسنين المستشار أحمد سعد الدين وكيل مجلس النواب وزير البترول

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