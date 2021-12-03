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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

كلنا أمل في القيادة السياسية ..أهالي كفر الجزيرة بـ بني سويف يطالبون بمحطة صرف ضمن "حياة كريمة"

صورة ارشفيفة
صورة ارشفيفة

ناشد أهالى قرية كفر الجزيرة  التابعة لمركز ناصر  شمال محافظة بني سويف والمدرجة ضمن المرحلة الأولي لمبادرة "حياةكريمة"  المسئولين لإنشاء محطة رفع للصرف الصحى بالقرية.

 وأكد الأهالي إنه يوجد أرض أملاك دولة مناسبة وملائمة لإنشاء المحطة، من اجل رفع المعاناة عن الأهالى كما تم  جمع مبالغ من الأهالي   لعمل محطة الرفع والتي أدرجت  ضمن مبادرة "حياة كريمة.

وطالب أهالى الجزيرة  من الرئيس السيسي  ومجلس الوزراء بوضع القرية على خريطة الخدمات خاصة وأنها  مدرجة  ضمن القرى المستهدفة بمبادرة "حياة كريمة"، لأن القرية في حاجة إلى تحسين الخدمات في شتى القطاعات من بنية تحتية ومرافق وخدمات صحية.

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وقال ماجد سعيد لطفي ، أحد أهالى القرية، إن القرية تعانى نقصًا فى خدمة الصرف الصحى منذ عقود بعيدة  ويتجاهلها المسئولون فى شركة المياه والصرف الصحى بمحافظات  بني سويف .

واشار إلى أن أهالي القرية  قامو بجمع مبلغ كبير من  التبرعات لإقامة محطة رفع للصرف الصحي   بقرية كفر الجزيرة الأم  علي اساس الحاق قريتنا بها  ولكن نفس اللجنة أقرت أن منسوب سطح الأرض في قريتنا منخفض عن منسوب سطح الأرض بالقرية الأم  وإلي الأن لم يتم إنشاء محطة     لا في قريتنا ولا في القرية الأم رغم إدراجها  ضمن  مبادرة "حياة كريمة "

ويضيف  حسن قرني مدرس بالقرية  :" عندما تم  ادراج القرية وصل قطار «حياة كريمة»، إلى قرية أشمنت مركز ناصر ببني سويف وتم ادراج قريتنا التابعة لها  بالمبادرة فرحنا لتلبية مطالب أحد أهم أحلام أهلها في أن يكون لديهم محطة صرف صحي".

وتابع :"  وبالفعل،  جاءت لجنة للمعاينة ولكن الحلم لم يتحقق حتي الان".

وتقول وفاء عبدالمولي علي ومحمد علي ماهر  مدرسين  بالقرية نحتاج من المسؤلين انشاء محطة بالقرية أو إدراجنا مع القرية الأم  

ويختتم كل من مريم سعد سمير وسامي غالي معوض من ابناء القرية :" كلنا أمل في القيادة السياسية  متمثلة في الرئيس السيسي ومجلس الوزراءبرئاسة الدكتور مصطفي متولي رئيس المجلس الا يحرموا اكثر من 5 الاف نسمة من ابناء القرية من خدمة الصرف الصحي" .  

 

 

 

كفر الجزيرة
كفر الجزيرة
كفر الجزيرة 1
كفر الجزيرة 1
كفر الجزيرة 2
كفر الجزيرة 2
كفر الجزيرة 3
كفر الجزيرة 3
بني سويف صرف صحي مجلس الوزراء الصرف الصحى محافظ بني سويف حياة كريمة مبادرة حياة كريمة محطة صرف صحي شركة المياه

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