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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

"توجيه الطلاب نحو المتطلبات والاتجاهات الحديثة في التوظيف في علوم الحاسب ".. ملتقى بـ علوم عين شمس

ملتقي بكلية العلوم
ملتقي بكلية العلوم جامعة عين شمس

تعد الأنشطة الطلابية التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد، ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة وهي التي ترعى مصالحهم وتقوم على تنظيم النشاط الطلابي وكفالة ممارسته وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية.

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وقد أعلن عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، سابقًا خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن تنظيم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية العلوم جامعة عين شمس، ملتقي خريجي قسم الرياضيات شعبة علوم الحاسب "توجيه الطلاب نحو المتطلبات والاتجاهات الحديثة في التوظيف في علوم الحاسب "

ويأتي ذلك تحت رعاية أ.د.محمود المتيني رئيس الجامعة ،أد. عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أد. هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشؤون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، أد. محمد رجاء محمد السطوحى عميد الكلية وبإشراف أ.د. أمانى سليمان وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة و بالتعاون مع  أ.د ريم الكباريتي مديرة ادارة الخريجين بالجامعة و قسم الرياضيات برئاسة ا.د عصام  احمد الصعيدى.

ويعقد الملتقي يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2O2l بقاعة سيمنار في الكلية الساعة 12 ظهرا، وذلك تحت إشراف شعبة علوم الحاسب ممثلة فى كل من، د.محمد بهيج مسئول تخصص علوم الحاسب  و د. ضياء ابراهيم نصر مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات.

ويضم الملتقى خريجي قسم الرياضيات تخصص علوم الحاسب ممن شغلوا مناصب بارزة في كبري شركات صناعة البرمجيات ، ويمكن المشاركة لطلاب وخريجي قسم الرياضيات بالكلية.

وجدير بالذكر قد أكد عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة أكبر في الأنشطة الطلابية مع العمل المستمر على توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة باعتبار ذلك هو الهدف الأسمى، وبحيث يجد كل طالب داخل الجامعة نفسه في نشاط يرتبط به و يتفوق فيه.

وأشار الدكتور محمد رجاء، إلى أنه يتم تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية لخدمة البيئة والمجتمع المحيط منها التغيرات المناخية وأثرها علي مصر، بالإضافة إلي قيام الكلية بحملة للتبرع بالدم والكشف المبكر علي سرطان الثدي وعشوائية استخدام الدواء.

الانشطة الطلابية كلية العلوم جامعة عين شمس قسم الرياضيات شعبة علوم الحاسب خريجي قسم الرياضيات

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