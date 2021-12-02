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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تعليم

بالتزامن مع الحملة العالمية.. وحدة مناهضة العنف ضد المرأة تشرح آلياتها بألسن عين شمس

كلية الألسن جامعة
كلية الألسن جامعة عين شمس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية الألسن جامعة عين شمس، بالتزامن مع الحملة العالمية "١٦ يوم لمناهضة العنف ضد المرأة"، بالتعاون مع وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بالجامعة، ندوة بعنوان "مناهضة العنف ضد المرأة".

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ويأتي ذلك تحت رعاية أ.د.محمود المتيني، رئيس الجامعة، أ.د.عبد الفتاح سعود،نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، أ.د.هشام تمراز، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.سلوى رشاد، عميد الكلية، وإشراف أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أ.د.هند الهلالي، مدير وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة بالجامعة.

وأكدت أ.د.يمنى صفوت، وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، خلال كلمتها الافتتحاية أن العنف ضد المرأة من أخطر الظواهر التى تؤثر سلبا على الأسرة. علاوة على ذلك فالعنف ضد النساء و الفتيات له عواقب نفسية مما يحول دون مشاركتهن الكاملة في المجتمع . وفي اطار اليوم العالمى لمناهضة العنف ضد المرأة، حرصت كلية الألسن على استضافة وحدة مناهضة العنف و التحرش بجامعة عين شمس لتوعية اعضاء هيئة التدريس و العاملين و الطلاب بدور الوحدة في مناهضة جميع أنواع العنف التى قد تتعرض لها الفتيات و السيدات داخل الحرم الجامعي و ذلك من أجل توفير بيئة آمنة  لهن.

وأوضحت أ.د.هند الهلالى، مدير الوحدة خلال الندوة التعريفية ماهية الوحدة وأهدافها وأنشطتها وآليات واستراتيجات العمل بها،  وكيفية تحول حالات التحرش والعنف والتنمر من السادة الاخصائيين بالكليات والوحدات والمراكز بالجامعة لها وعن الدور الذى تقوم به، بالإضافة للخدمات التى تقدمها.

وأشارت أ.د.هند الهلالى،  إلى دور الجامعة في اتخاذ كافه الإجراءات وكيفية التعامل مع الحالات التى تعرضت للعنف أو التنمر أو التحرش من الجانب النفسي والاجتماعى، وكيفية تحول تلك الحالات للوحدة  لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة من خلال اللجنة القانونية ولجنة الدعم النفسي وكذلك لجنه التدريب وتنمية القدرات واللجنة الاجتماعية و ريادة الأعمال.

وأعلنت أ.د.هند الهلالي، عن مشاركة جامعة عين شمس في حملة ال ١٦ يوم، بداية من ٢٤ نوفمبر  وحتى ١٠ ديسمبر،  التى أطلقها المجلس القومى للمرأة وهي عبارة عن منحتين يتم إنتقاء أفضل الطالبات المشاركات بالجامعة للمشاركة في  ورش عمل للقدرات النفسية والشخصية من مدربين معتمدين لنموذج محاكاة المجلس القومي للمراة، والمنحة الأخرى هي  المسابقة الفنية على مستوى طلاب الجامعات المصرية للاعمال الخاصة بقضايا المرأة مثل الرسم و كتابة قصة،  نحت ، وأى عمل فنى له علاقة بالمرأة.

واستعرضت أهم انجازات الوحدة وكيفية عملها داخل الحرم الجامعى وخارجه، كأول وحدة على مستوى الجامعات المصرية، بناء على أسس علمية لمناهضة كل أشكال العنف الموجهة ضد المرأة داخل الجامعة، وترفع تقاريرها لرئيس الجامعة مباشرة  لاتخاذ إجراءات رادعة تجاه أي طالب أو أستاذ صدر منه موقفاً لا يليق التصرف به داخل الحرم الجامعى، وتعد تلك الخطوة بمثابة القوة والدعم المقدم من الجامعة، بعد العرض على استشاريين و كتابة التقرير، إلى جانب العمل على تهدئة الفتاة و مواجهة مشكلتها.

كما يمكن في بعض حالات  التحرش اللفظى  تقديم شكوى غير رسمية من خلال مسئولة مناهضة التحرش بالكلية و يتم استدعاء الطالب الموجهة ضده الشكوى، ويتم تحويلة الى لجنة تأديب.

وتناولت أ.د.هدي هلال، استشاري المحاسبة البيئية، و مدير وحدة التحول الأخضر بكلية الدراسات البيئية بالجامعة، أهمية فصل المخلفات و إعادة استخدامها مرة أخرى، حيث أن الدولة تتكبد قرابة  ١٧ مليار جنية سنويًا للتخلص من المخلفات، وبتدوريها يمكن تحقيق عائد  يصل إلى ١٠ مليار جنية سنويًا، مثل كذلك مخلفات الورق وإعادة انتاجة مرة اخرى لصناعه ورق كرتون و عدة اشياء قيمتها كبيرة من خلال المخلفات، لافته إلى مشروع زراعه الأسطح بالمحاصيل الخفيفة التى يتم حصدها خلال أسبوع او عشرة ايام و تحقق عائد حوالى ١٠٠٠ جنية شهريًا للأسرة.

وأوضحت د.أمانى عبد العال، اخصائي نفسي اكلينيكي والعلاج بالفن واستشاري مدربات الويندو بالوحدة، أن التدريب الأساسي هو كيفية الخروج من مواقف الخطر نفسيا و جسديا، ويعتمد العلاج بالفن على تدريبات مسرح لمناقشة العنف ضد المرأة.

إلى جانب تدريبات  "سيكو دراما"، لتحرير المشاعر التى مرت بها الفتاة منذ الطفولة وإزالة  التراكمات التى تحدث في حياة الفتاة، مشددة على أهمية تفريغ تلك الطاقات المكبوته بواسطتها،  و  من خلال الفن التشكيلي، وورش العمل التى بدورها تفتح متنفسًا  أمام مشاعر الفتاة لتفريغ طاقاتها السلبية.

وتعد تلك الخطوات من أهم الخطوات لتخطي الصعاب، كذلك أهمية  تعلم كيفية قياس ردود الافعال بشكل مناسب للمواقف ، واستغلال نقاط القوة في النفس و دعم نقاط الضعف و تسخيرها للتمتع بحياة مثالية.

وشهدت الندوة عقد جلسة تدريبية عملية لعدد عشرين طالبة  على استخدام وسائل الدفاع عن النفس ويندو.

قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة كلية الألسن جامعة عين شمس كلية الألسن جامعة عين شمس مناهضة العنف ضد المرأة وحدة مناهضة العنف والتحرش ضد المرأة

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