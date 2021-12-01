نخل وشجر وزي موحد.. فناء مدرسة زمان قبل تطور العصور | نوستالجيا

تعد المدرسة صاحبة الفضل الأول والذكريات الأولى، فمن منا يمكن أن ينسى تلك المرحلة، التي اختلطت فيها البراءة والطفولة بعذوبة الأيام ونقاء الطبيعة، فمدرستنا كانت تشبهنا كثيراً، نقية نظيفة مليئة بالأزهار التي زرعناها مع أساتذتنا الأجلاء في فنائها، فكانت أجمل أزهار تلك التي كبرنا معها، وكبرت وهي تحمل ذكرياتنا وعبق أيامنا.

ذكريات المدرسة جميلة

فكل ذكريات المدرسة جميلة، فكلما مرت رائحة عطر طفولي رحلت معها إلى مدرستي القديمة عبر الزمن، استنشق ذلك الهواء العذب، واستمع للموسيقى المنبعثة من حجرة الموسيقى والفنون بالمدرسة، أرى اللوحات العبثية التي رسمناها معاً.

فناء المدرسة زمان

ويعد فناء المدرسة من اسعد الاماكن الموجودة لان يمارس فية الطلاب الحاله الترفيهيه، بالاضافة إلى طابور الصباح في المدارس زمان، كان يتسم بوقوف الطلاب والمعلمين بوقار شديد، احتراما للعلم الجمهوري والحرم المدرسي الذي كانت له في مصر قديما قدسية في نفوس ابناء مصر.

فناء المدرسة حاليًا

ففي بداية اليوم الدراسي، تقوم مدرستنا بعمل الطابور بفناء المدرسة، والذي نشاهد فيه الطلاب صفاً واحداً، ويقوموا بعمل التدريبات التي من شأنها أن تنشط الجسم والعقل، وبعدها نقوم بتقديم الإذاعة المدرسية، التي تحتوي على فقرات مميزة، من قرآن وسنة ومعلومات مفيدة لكل الطلاب.

فناء المدرسة حاليًا

وفي الصورة التالية نري مشهد لـ طابور الصباح بإحدى مدارس البنات في محافظة القاهرة قيل انه تم إلتقاطها عام 1899، ومن الملاحظ في هذه الصورة قلة عدد التلميذات في المدرسة وعدم التكدس ، بالاضافة لالتزام التلميذات بالزي المدرسي.

فناء المدرسة زمان

اما عن طابور الصباح بفناء المدارس في وقتنا الحالي، فإنه يتسم بزيادة ملحوظة في اعداد الطلاب، مع اختلاف شكل الزي المدرسي الذي لا يلتزم به بعض الطلاب اثناء الوقوف في الطابور.

ومن اهم الفعاليات التي تتم في فناء المدرسة : اداء تحية العلم في فناء المدرسة ، وترديد النشيد الوطني ، اداء تمارين التربية البدنية مثل حصص الالعاب.

فناء المدرسة حاليًا

وشددت وزارة التربية والتعليم على الالتزام بـ تحية العلم واداء الطلاب وهيئة التدريس للنشيد الوطني أثناء طابور الصباح بفتاء المدرسة.

فناء المدرسة زمان

وأوضحت وزارة التربية والتعليم أنه ، سيتم تنظيم فقرات للتوعية والتثقيف الصحي من خلال الاذاعة المدرسية ونشر التعليمات الصحية بشكل يومي لتوعية الطلاب توعية مستمرة ومتكررة لكيفية الوقاية من الامراض المعدية ، واهمها :

- الالتزام بعدم المصافحة او المعانقة او التقبيل.

- عدم إلقاء المخلفات او الكمامات او المناديل الورقية في الارض بل يتم التخلص منها في صناديق القمامة.