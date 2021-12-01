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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

عميد علوم عين شمس يكشف لـ "صدى البلد" أبرز الأنشطة الطلابية خلال الفترة المقبلة

ابرز الأنشطة الطلابية
ابرز الأنشطة الطلابية

تعد الأنشطة الطلابية التنظيمات الشرعية التي تعبر عن آراء الطلاب وطموحاتهم بالجامعات والكليات والمعاهد، ويمارسون من خلالها كافة الأنشطة الطلابية في إطار التقاليد والقيم الجامعية الأصيلة وهي التي ترعى مصالحهم وتقوم على تنظيم النشاط الطلابي وكفالة ممارسته وتمثيل الطلاب أمام الجهات المعنية.

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عميد علوم عين شمس: الانتهاء من اختبارات الأعمال الفصلية بالكلية وشهادة التطعيم شرط دخول الامتحانات

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عميد علوم عين شمس: الجوائز والمراكز التي حققها طلاب الجامعة جاءت نتيجة لجهودها المستمرة

أكد الدكتور محمد رجاء سطوحي، عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، حرص الجامعة الدائم على دعم الأنشطة الطلابية على تنوعها ؛ إيماناً بدورها في خلق شخصية متوازنة قادرة على التميز و العطاء.

 

وأعلن عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، خلال تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، عن تنظيم كلية العلوم جامعة عين شمس، ملتقي خريجي قسم الرياضيات شعبة علوم الحاسب "توجيه الطلاب نحو المتطلبات والاتجاهات الحديثة في التوظيف في علوم الحاسب "  تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس الجامعة.

 

وأشار عميد كلية العلوم جامعة عين شمس، إلي أن يعقد الملتقي يوم السبت الموافق 4 ديسمبر 2O2l بقاعة سيمنار في الكلية الساعة 12 ظهرا، وذلك تحت إشراف شعبة علوم الحاسب ممثلة فى كل من، د. محمد بهيج مسئول تخصص علوم الحاسب  و د. ضياء إبراهيم نصر مدير وحدة تكنولوجيا المعلومات.

 

وتابع: يضم الملتقى خريجي قسم الرياضيات تخصص علوم الحاسب ممن شغلوا مناصب بارزة في كبري شركات صناعة البرمجيات ، ويمكن المشاركة لطلاب وخريجي قسم الرياضيات بالكلية.

 

وينظم قطاع شئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية العلوم بجامعة عين شمس بالتعاون مع بنك الدم الرئيسي بمستشفيات جامعة عين شمس حملة للتبرع بالدم تحت عنوان " هدية الحياة قطرة دم = حياة".

 

وأوضح الدكتور محمد رجاء سطوحي، ان فعاليات الحملة ستكون  ابتداء من الثلاثاء الموافق ٢٠٢١/١٢/٧ وحتي الخميس ٠٢١/١٢/٩ ٢ حيث تقام فعاليات الحملة بالحرم  الجامعي بين كليتي العلوم والحاسبات.

و أكد أن الفترة المقبلة ستشهد طفرة أكبر في الأنشطة الطلابية مع العمل المستمر على توسيع قاعدة المشاركة الطلابية في الأنشطة باعتبار ذلك هو الهدف الأسمى، وبحيث يجد كل طالب داخل الجامعة نفسه في نشاط يرتبط به و يتفوق فيه.

 

وصرح محمد رجاء سطوحي، بأن تشمل فعاليات الأنشطة الطلابية التي تنظمها الكلية عدد من المحاضرات العلمية ودورات تدريبية في مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة والصحة والسلامة المهنية وريادة الأعمال.

وأشار الدكتور محمد رجاء، إلى أنه يتم تنظيم ندوات توعوية وتثقيفية لخدمة البيئة والمجتمع المحيط منها التغيرات المناخية وأثرها علي مصر، بالإضافة إلي قيام الكلية بحملة للتبرع بالدم والكشف المبكر علي سرطان الثدي وعشوائية استخدام الدواء.

كلية العلوم جامعة عين شمس الدكتور محمد رجاء الانشطة الطلابية فعاليات الأنشطة الطلابية

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