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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

فوز الطالب أحمد حافظ برئاسة اتحاد طلاب جامعة العريش

جامعة العريش شمال
جامعة العريش شمال سيناء


أسفرت انتخابات اتحاد الطلاب بجامعة العريش شمال سيناء التي أجريت تحت  رعاية الدكتورحسن الدمرداش رئيس جامعة العريش ، عن فوز الطالب  أحمد حافظ سليم بالفرقة الرابعة  من كلية العلوم برئاسة اتحاد طلاب جامعة العريش.

وقد أعلنت إدارة رعاية  الشباب انتهاء المرحلة الأخيرة للانتخابات الطلابية، بجامعة العريش للعام الجامعي 2021-2022م

 

ممارسة الأنشطة


حيث سيتم انتخاب مقررة اللجان الرئيسية باتحاد الطلاب  لبدء ممارسة الأنشطة الطلابية بي مختلف المجالات العلمية والثقافية والاجتماعية والفنية والرياضية بما يحقق طموحات الشباب وممارسة النادي  والاشتراك في المهرجانات التي تنظمها الجامعات المصرية.

وكان عدد الطلاب المتقدمين للترشح لكلية التربية ٣٢ طالب وطالبة، وكلية العلوم الزراعيه ٢٢ طالب وطالبه، وكلية التربية الرياضية ٢٢ طالب وطالبه، وكلية العلوم ٢٦ طالبا وطالبه، وكلية الآداب ٢٠ طالب وطالبة، وكلية التجاره ٣٧ طالبا وطالبه، وكلية الاقتصاد المنزلي ٢٧ طالبا وطالبة، وكلية الاستزراع المائي و المصايد البحريه ١٢ طالب و طالبه وكلية الطب البيطري عدد ٩ طلاب وطالبات، أما عن كلية الحاسبات والمعلومات ١١ طالبا وطالبة.

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فوز الطالب أحمد حافظ رئاسة إتحاد طلاب

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