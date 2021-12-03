سقوط تاجر مخدرات بحوزته حشيش بـ2 مليون جنيه بالغربية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.

رصدت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع قطاعى (الأمن الوطنى– الأمن العام) بالإشتراك مع مديرية أمن كفرالشيخ نشاط (أحد العناصر الإجرامية- مقيم بدائرة مركز شرطة زفتى بمحافظة الغربية) تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه متخذاً من دائرة مركز شرطة كفرالشيخ مسرحاً لمزاولة نشاطه الإجرامى.

عقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه حال إستقلاله سيارة بدائرة مركز شرطة كفرالشيخ.. وبحوزته (عدد 134 طربة لمخدر الحشيش وزنت 23 كيلو جرام– مبلغ مالى– هاتف محمول).

وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة (2,000,000) إثنان مليون جنيه تقريباً.

بمواجهتهم بالمضبوطات أيدوا ما جاء بالتحريات و تم إتخاذ الإجراءات القانونية.