تامر حسني عن حفل جامعة المستقبل: رقي وروح مشرفة

شارك الفنان تامر حسني صورا من حفل جامعة المستقبل، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي انستجرام.

وكتب: “مليون تحيه لشباب جامعة المستقبل في حفل النهارده بجد حفله مش عاديه روح عظيمه و طاقه هايله و استقبال مش طبيعي من حب و ترحاب والله انا بحبكوا اكتر و بتمنى لكل واحد فيكوا النجاح ، شكراً شباب و ادارة و اساتذة جامعة المستقبل شكرا لرئيس الجامعه استاذ خالد العزازي مش هوصيك على درجات اعمال السنه 😀طلاب جامعتك يستاهلوا والله نظام و رقي و روح مشرفه فعلاً 💪🏼💪🏼و شكر كبير جداً لعباقرة المسرح العربي و دانيا الحريري الموهبه الغنائيه اللي بقدمها لاول مره ”.



وجه الفنان تامر حسني رساله الي البلوجر وملكة جمال المحجبات اية مكرم بعد مفاجأة لها في حفل زفافها. ‏

ونشر تامر حسني بوست عبر خاصية الاستوري على انستجرام وعلق قائلا :"

ايه غير أنها إنسانة ناجحة‏ وبنت محترمة وطموحة‏ هي أصلا من ‏محبيني ‏من وهي طفلة ‏ودائما كان بيجيلي منها رسائل ‏من صغرها ‏إن أمنياتها إني اغني في فرحها ‏وبعتت لي من فترة إني بالنسبة لها مثل اعلي في النجاح وبتستمد مني طاقة ايجابية : تخيل النجم او الفنان اللي هو مثلك الاعلي ميكنش عندك مقدرة مادية انك تجيبه يجيلك الفرح ولان الفنان دا صدق طاقتك اللي وصلته من حروف صغيره هتساعد الظروف والغي معاد مهم عندي من اطراف اخري لتاتي الظروف وتساعد واذهب الفرح بدون مقابلة لفرحة ايه الطفلة اللي كبرت وبقيت بتتمني اللحظة دي.

وتابع :" اروح وافرحها هي وعريسها الجميل الشاب الطموح المحترم ربنا يرزقكم كلكوا بالفرحة دي مبروك لحبايب قلبي ".