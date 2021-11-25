ملكة جمال المحجبات.. تامر حسني يفاجئ آية مكرم بحضور حفل زفافها "شاهد"

وجه الفنان تامر حسني رساله الي البلوجر وملكة جمال المحجبات اية مكرم بعد مفاجأة لها في حفل زفافها. ‏

ونشر تامر حسني بوست عبر خاصية الاستوري على انستجرام وعلق قائلا :"

ايه غير أنها إنسانة ناجحة‏ وبنت محترمة وطموحة‏ هي أصلا من ‏محبيني ‏من وهي طفلة ‏ودائما كان بيجيلي منها رسائل ‏من صغرها ‏إن أمنياتها إني اغني في فرحها ‏وبعتت لي من فترة إني بالنسبة لها مثل اعلي في النجاح وبتستمد مني طاقة ايجابية : تخيل النجم او الفنان اللي هو مثلك الاعلي ميكنش عندك مقدرة مادية انك تجيبه يجيلك الفرح ولان الفنان دا صدق طاقتك اللي وصلته من حروف صغيره هتساعد الظروف والغي معاد مهم عندي من اطراف اخري لتاتي الظروف وتساعد واذهب الفرح بدون مقابلة لفرحة ايه الطفلة اللي كبرت وبقيت بتتمني اللحظة دي.

وتابع :" اروح وافرحها هي وعريسها الجميل الشاب الطموح المحترم ربنا يرزقكم كلكوا بالفرحة دي مبروك لحبايب قلبي ".



اخواتي الصغيرين آيه وأيمن.