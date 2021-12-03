شوبير يطرح تساؤلات حول موقف لاعبي الأهلي مع المنتخب والفريق

طرح الاعلامي أحمد شوبير تساؤلات حول موقف لاعبي الأهلي المنضمين للمنتخب الوطني، وهل سيغيبوا عن فريقهم ببطولة كأس العالم للأندية، عبر حسابه الشخصي على تويتر.

وكتب في تغريدة: “ويبقي السؤال الصعب هل يلعب الاهلي كأس العالم للأنديه دون لاعبيه في المنتخب الوطني ام يلعب المنتخب كأس الامم الافريقيه دون لاعبي الاهلي؟؟؟”.

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، مواعيد مباريات بطولة كأس العالم للأندية 2021، والتي تُقام في دولة الإمارات.

ومن المقرر أن تنطلق البطولة يوم الخميس 3 من فبراير 2022، وتنتهي السبت 12 فبراير.

ويشارك في تلك البطولة كل من الأهلي المصري، الهلال السعودي، تشيلسي الإنجليزي، بالميراس البرازيلي، مونتيري المكسيكي، الجزيرة الإماراتي، وأوكلاند سيتي.

مواعيد مباريات كأس العالم للأندية

الجزيرة الإماراتي مع أوكلاند سيتي النيوزيلندي، يوم الخميس 3 فبراير في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

الأهلي المصري مع مونتيري المكسيكي، يوم السبت 5 فبراير، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

الهلال السعودي أمام الفائز من مواجهة الجزيرة وأوكلاند سيتي، يوم الأحد 6 فبراير في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات نصف نهائي كأس العالم للأندية

بالميراس البرازيلي ضد الفائز من مواجهة الأهلي ومونتيري، يوم الثلاثاء 8 فبراير، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

تشيلسي الإنجليزي ضد الفائز من مواجهة الهلال والجزيرة أو أوكلاند، يوم الأربعاء 9 فبراير 2021، في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة.

مباراة تحديد صاحب المركز الخامس

تنطلق يوم الأربعاء 9 فبراير 2021، في تمام الساعة الثالثة والنصف عصرًا بتوقيت القاهرة

مباراة تحدث صاحب المركز الثالث

تنطلق المباراة يوم السبت 12 فبراير 2021، في تمام الساعة الثالثة عصرًا بتوقيت القاهرة

نهائي كأس العالم للأندية 2021

تنطلق المباراة في تمام الساعة السادسة والنصف مساءً بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف مساءً بتوقيت مكة المكرمة.

