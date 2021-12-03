حسن الرداد يستعد للقفز من الطائرة.. صورة

نشر الفنان حسن الرداد صورة له قبل القفز من الطائرة، عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى “ تويتر ”.

وعلق حسن الرداد قائلا: “قبل القفز من الطائرة”.

قال حسن الرداد، إن شائعة طلاقه من الفنانة إيمي سمير غانم تكررت كثيرا، مضيفا:" في فترة من الفترات طلعت شائعات عني وعن إيمي ولم أرد ".

وتابع حسن الرداد في حواره في برنامج " حبر سري " المذاع على قناة " القاهرة والناس"، :" بعد ارتباطي بـ إيمي سمير غانم طلعت شائعات كثيرة عني وعن ايمي ".

وأضاف حسن الرداد :" انا متعود على الشائعات من زمان حتى من أيام المدرسة وانا شفت أخبار كثيرة مغلوطة عني ".

وتابع حسن الرداد، إنه لم يحاول أن يحقق ثنائية في الفن مع زوجته الفنانة إيمي سمير غانم مثل ثنائية الفنان فؤاد المهندس وشويكار، مضيفا:" أعتقد أنا وأيمي من أكثر الثنائيات الناجحة في مصر والوطن العربي ".

وأضاف حسن الرداد، :" أنا وإيمي متزوجين منذ 5 سنوات، ومستحيل يعدي شهر إلا ونلاقي شائعة مكتوبة عننا الناس اللي بتكتب كده متأكدة ان الثنائي ده ناجح ".