27 لفافة أفيون.. ضبط مرازع بحوزته مخدرات في أسيوط

تمكنت أجهزة البحث الجنائى بمديرية أمن أسيوط عقب تقنين الإجراءات من ضبط مزارع – له معلومات جنائية، حال تواجده بمسكنه مركز شرطة ساحل سليم ، وبحوزته (8 طربة لمخدر الحشيش– 27 لفافة لمخدر الأفيون – 120 قرص مخدر – ميزان حساس – مبلغ مالى – هاتف محمول).

وبمواجهته أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والمبلغ المالى من متحصلات نشاطه ، والهاتف للإتصال بعملائه.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لاسيما جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وضبط العناصر الإجرامية القائمة على ترويجها.