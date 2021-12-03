حيلة شيطانية.. فتاة تتخلص من صديقتها الحامل

انتزعت امرأة بلا رحمة، جنين صديقتها، من داخل رحمهما؛ بعدما استدرجتها إلى منزلها، دون أن تشك الضحية المسكينة، في نية القاتلة بسرقة جنينها من داخل بطنها، انهالت عليها بالضرب حتى الموت، بل وأخرجت جنينها.

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وكشفت التحقيقات البرازيلية، أن الفتاة المتهمة، تبلغ من العمر 27 عامًا، استدرجت صديقتها صاحبة الـ24 عامًا، التي كانت تعمل مُعلمة بإحدى المدارس، واعتدت عليها بالضرب فوق رأسها حتى الموت، حسبما كشفت صحيفة «نيويورك بوست» الأمريكية.

ولمزيد من التفاصيل حول سيدة تتخلص من صديقتها الحامل وتسرق جنينها شاهد الفيديو التالى..