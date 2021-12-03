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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة عين شمس : انطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول في يناير

طلاب جامعات
طلاب جامعات

قال الدكتور أحمد جلال عميد كلية الزراعة جامعة عين شمس، إنه تم الانتهاء من تطعيم أكثر من 9 آلاف طالب وطالبة بالكلية ، فضلا عن البدء فى تطعيم من هم أقل من 18 سنة فى الجامعة بلقاح فايزر .

وأضاف عميد كلية الزراعة بجامعة عين شمس، فى تصريحات خاصة لـ صدي البلد ، أن امتحانات الميدتيرم تبدأ غدا السبت  الموافق  4 ديسمبر المقبل ، لافتا إلى أنه فى ضوء قرارات المجلس الأعلى للجامعات الأخير لن يسمح لأى طالب بدخول امتحانات الميدتيرم بدون الحصول على اللقاح وتقديم ما يفيد التطعيم بلقاح كورونا .

 

وتابع عميد كلية زراعة أنه سوف يتم بدء امتحانات الفصل الدراسي الاول في يناير القادم منوها  أن أعداد قليلة فقط من الطلاب لم يحصلوا على التطعيم وفق آخر إحصائية ، لافتا إلى أنه لا يسمح لأى طالب حضور المحاضرات أو دخول الكلية لأى سبب بدون تقديم شهادة التطعيم .

ولفت جلال ، إلى أن الكلية ستتخذ كافة الإجراءات الاحترازية استعدادا لامتحانات الميدتيرم ، من تعقيم اللجان وتوفير المعقمات وتوفير الكواشف الحرارية وغير ذلك من عمل مسارات لدخول الطلاب وتقليل الأعداد باللجان .

 

الجدير بالذكر أعلنت منذ قليل اللجنة العليا للإشراف على انتخابات الاتحادات الطلابية بجامعة عين شمس برئاسة أ.د عبد الفتاح سعود نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم و الطلاب،  تشكيل اتحاد طلاب الجامعة للعام الجامعي ٢٠٢١ / ٢٠٢٢، وذلك تحت رعاية أ.د. محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس.

تم انتخاب  الطالبة آية هشام سعيد بكلية التربية رئيساً للاتحاد و الطالب عبد الله محمد بكلية التجارة  نائباً لرئيس اتحاد طلاب الجامعة.

جاء ذلك بحضور أعضاء اللجنة العليا للإشراف على الانتخابات والتي ضمت في عضويتها كل من أ.د. هشام الحريري وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم و الطلاب و أ.د. تامر راضي الأستاذ بكلية التجارة ومسؤول الاتصال بالجامعة و أ. محمد الخطيب أمين الجامعة المساعد لشئون التعليم و الطلاب و أ. إبراهيم سعيد القائم بأعمال مدير عام المدن الجامعية و أ. محمد عبد المالك  مدير عام الشؤون القانونية و الطالب مصطفى ريان بالفرقة الرابعة بكلية التجارة و الطالبة أمنية أشرف بالفرقة الثالثة كلية التجارة.

وخلال كلمته التي وجهها أ.د. عبد الفتاح سعود للطلاب،  أكد أن السباق الإنتخابي ليس به فائز وخاسر و إنما المشاركة في حد ذاتها هي المكسب ، لافتاً أن  التجربة الديمقراطية لطلاب الجامعة شهدت نضجاً كبيراً يعكس وعي الطلاب و إدراكهم لدورهم في العمل العام وخدمة أقرانهم من الطلاب.

و أضاف أن جامعة عين شمس جامعة جادة في كل المجالات ، وهو ما يلقي بالعبء و المسئولية على اتحاد طلابها الجديد، قائلاً لهم " إن عليكم مسئولية كبيرة جدا لأنكم تمثلون الجامعة المصرية الوحيدة الحاصلة على خمسة نجوم في تقييم الQS stars.

جامعة عين شمس كلية الزراعة جامعة عين شمس وكيل كلية الزراعة لشؤون التعليم و الطلاب رئيس جامعة عين شمس المتيني

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