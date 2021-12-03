بسبب وجبة طعام.. صيدلي يقتل جاره المهندس أمام زوجته| فيديو

فقد مهندس شاب حياته في شبرا، إثر تلقيه طعنات نافذة على يد جاره الصيدلي وأشقائه في ساعة متأخرة من الليل، بسبب وجبة طعام وخلافات الجيرة التي دامت على مدار 7 سنوات، وانتهت بإقدم الجناة على اقتحام شقة جارهم والتعدي عليه بالأسلحة البيضاء.

ونشبت مشادات كلامية بين المتهمين والمهندس المجني عليه وحينما احتد الموقف أقدم المتهمون على تحطيم أثاث منزل الضحية، ومرت دقائق على هذا المشهد حتى أخرج المتهم سكيناً من بين طيات ملابسه ووجه عدة طعنات للمهندس، فارق على إثرها الحياة أمام زوجته.

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وتلقي قسم شرطة شبرا بلاغاً بالعثور على جثة مهندس داخل شقته وبالفحص تبين أن المتهم هو جار الضحية وأصدقائه ويسكن في الشقة المقابلة له.

ونجحت الأجهزة الأمنية في إلقاء القبض على المتهمين وبمواجهتهم أقروا بارتكاب الواقعة وتم عرضهم علي جهة التحقيق التي أمرت في وقت سابق بحبسهم 4 أيام ثم جدد قاض المعارضات حبسهم 15 يوماً على ذمة التحقيقات.



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