رئيس الجودو: أضعنا الكثير من الوقت وحان وقت العمل

وجه مرزوق محمد علي رئيس اتحاد الجودو الجديد، الشكر لأعضاء الجمعية العمومية على ثقتهم فيه لقيادة اللعبة حتى نهاية دورة الألعاب الأولمبية المقبلة باريس 2024.

وأكد مرزوق، أنه آن الآوان، للعمل من أجل مصلحة الجودو المصري فقط لا غير، وألا يكون هناك مجال لإضافة المزيد من الوقت في الصراعات والأزمات.

وقال رئيس اتحاد الجودو: "أضعنا الكثير من الوقت، والآن حان وقت العمل من أجل النهوض بالجودو المصري وإعادة المنتخبات الوطنية لمنصات التتويج العالمية والقارية".

وكشف مرزوق، عن سعادته بالتواصل والدعم الكبير الذي وجده من زملائه خلال العملية الإنتخابية، مؤضحًا أنه يسعى لخدمة الجودو مع الجميع سواء من نجح في الإنتخابات أو من لم يحالفه التوفيق.

وتابع: "لدينا معيار واحد للعمل وأختيار الكوادر وهو الكفاءة، ولن تكون هناك مجاملات على حساب اللعبة ومصلحة المنتخبات".

وأكمل مرزوق تصريحاته: "قررت خوض التحدي من أجل المصلحة العامة، وشاهد الجميع القوة والشراسة التي حدثت أثناء العملية الانتخابية".

واختتم كلامه أنه يرجو أسرة الجودو المصري بجميع تواجهاتهم الإلتفاف والتكاتف مع الاتحاد للنهوض باللعبة وإعلاء المصلحة العامة وإظهار روح المودة والمحبة بين الجميع وترك أي خلافات شخصية تضر بمصلحة الجودو.

وكانت انتخابات اتحاد الجودو قد أسفرت عن فوز مرزوق محمد برئاسة الاتحاد بعد حصوله على 21 صوت مقابل 20 صوت لمنافسه مطيع فخر الدين.

وفي العضوية فاز كل من، طارق عبد المنعم وهشام مصباح وحسام صالح وأحمد إبراهيم وعمرو مكرم وعصام رشاد وخالد إسماعيل.

وشهدت الجمعية العمومية حضور 41 هيئة من أصل 43 لهم حق الحضور والتصويت.