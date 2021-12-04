الأحد.. معرض خيرى ببنات عين شمس بالتعاون مع مؤسسة لايت

يعلن قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بكلية البنات جامعة عين شمس بالتعاون مع مؤسسة لايت عن المعرض الخيري السنوى تحت رعاية الدكتور محمود المتينى رئيس الجامعة والدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة أميرة يوسف عميدة الكلية والدكتورة هبة عادل عبد الحميد بركات وكيلة الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

ويأتى المعرض في إطار إهتمام الكلية بتعزيز روح الإنتماء ونشر ثقافة التكافل فى المجتمع الجامعى، و انطلاقًا من المسؤولية الإجتماعية التي تتبناها الكلية لدى طالبتها.



ويقام المعرض الخيري يوم الأحد ٢٠٢١/١٢/٥ الساعة العاشرة صباحاً بالبرجولة الجديدة وسط إجراءات احترازية مشددة لفيروس كورونا.

يقدم المعرض منتجات بجودة عالية و أسعار رمزيه من ملابس و أحذية وشنط وغيرها، بهدف تلبية احتياجات الطالبات، وتقديم سبل الدعم والرعاية الاجتماعية لبناتها، وتخفيف الأعباء الاقتصادية عن كاهلهم و سد احتياجات الطالبات و العاملين بالكلية ويخصص دخل المعرض لصالح صندوق التكافل الاجتماعي بالكلية ودعم الطالبات الغير القادرات.

وجدير بالذكر قد أعلنت اليوم الإدارة العليا لرعاية الشباب بكلية البنات جامعة عين شمس نتائج الانتخابات الطلابية، حيث فازت الطالبة مى السيد عبد الوهاب بمنصب رئيس اتحاد الكلية وهي طالبة بالفرقة الرابعة بقسم تاريخ، وفازت بمنصب نائب رئيس الاتحاد الطالبة سلمى اشرف عبد المجيد بلفرقة الرابعة قسم لغة عربية.

وكان في سابقة هى الأولى من نوعها فازت الطالبة "نورهان محمد محمد ابراهيم" الطالبة بكلية العلوم برئاسة اتحاد طلاب الكلية ،وتعد هذه هى المرة الأولى في تاريخ الكلية التى تتولى طالبة رئاسة الاتحاد.ش