خلال 5 ساعات.. تذبذب مفاجئ في أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض

خلال ساعات قليلة، شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تذبذبا في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض.

وارتفعت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية بنحو 5 جنيهات اليوم الجمعة 3 - 12 - 2021 عند مستوى 783 جنيها للجرام عيار 21.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية كالتالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 893 إلى 895 عيار 22 818 إلى 820 عيار 21 781 إلى 783 عيار 18 669 إلى 671 عيار 14 521 إلى 522 عيار 12 446 إلى 447 الاونصة 27,759 إلى 27,830 الجنيه الذهب 6,248 إلى 6,264 الكيلو 892,571 إلى 894,857 قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.



وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع بنحو 12 جنيهات حيث استهل سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 790 جنيها للجرام عيار 21 فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 778 جنيها متراجعا بنحو 12 جنيها.