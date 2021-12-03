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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

خلال 5 ساعات.. تذبذب مفاجئ في أسعار الذهب بين الارتفاع والانخفاض

صدى البلد

خلال ساعات قليلة، شهدت أسعار الذهب، اليوم الجمعة، تذبذبا في الأسعار بين الارتفاع والانخفاض. 

وارتفعت  أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية بنحو 5  جنيهات اليوم الجمعة 3 - 12 - 2021  عند مستوى 783 جنيها للجرام عيار 21.

وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة في مصر بدون مصنعية كالتالي:

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24893 إلى 895
عيار 22818 إلى 820
عيار 21781 إلى 783
عيار 18669 إلى 671
عيار 14521 إلى 522
عيار 12446 إلى 447
الاونصة27,759 إلى 27,830
الجنيه الذهب6,248 إلى 6,264
الكيلو892,571 إلى 894,857
قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر

 

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.


وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

تراجعت أسعار الذهب خلال تعاملات الأسبوع بنحو 12 جنيهات حيث استهل سعر جرام الذهب عيار 21 تعاملات الأسبوع عند مستوى 790 جنيها للجرام عيار 21 فيما سجل سعر جرام الذهب عيار 21 اليوم الجمعة 778 جنيها متراجعا بنحو 12 جنيها.

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