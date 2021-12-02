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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

عيار 24 يسجل 897 جنيها.. أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

صدى البلد

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم اللخميس 2-12-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.


وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كالتالي:

الوحدةسعر الذهب بالجنيه المصري
عيار 24895 إلى 897
عيار 22820 إلى 822
عيار 21783 إلى 785
عيار 18671 إلى 673
عيار 14522 إلى 523
عيار 12447 إلى 449
الاونصة27,830 إلى 27,901
الجنيه الذهب6,264 إلى 6,280
الكيلو894,857 إلى 897,143

 

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية
وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

 

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.

 

أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم أسعار الذهب في مصر بالمصنعية سعر الذهب عيار 24 سعر الجرام من عيار 22 سجل سعر جرام الذهب عيار 21

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