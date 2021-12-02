عيار 24 يسجل 897 جنيها.. أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم الخميس

ينشر موقع “صدى البلد” أسعار الذهب خلال تعاملات اليوم اللخميس 2-12-2021، في محلات الصاغة بدون مصنعية.



وجاء متوسط أسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية كالتالي:

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري عيار 24 895 إلى 897 عيار 22 820 إلى 822 عيار 21 783 إلى 785 عيار 18 671 إلى 673 عيار 14 522 إلى 523 عيار 12 447 إلى 449 الاونصة 27,830 إلى 27,901 الجنيه الذهب 6,264 إلى 6,280 الكيلو 894,857 إلى 897,143

أسعار الذهب في مصر بالمصنعية

وتختلف أسعار الذهب في مصر بالمصنعية، من محل صاغة لآخر، ويتراوح متوسط سعر المصنعية والدمغة في محلات الصاغة بين 30 و65 جنيهًا باختلاف نوع عيار الذهب، ومحلات الصاغة ومن محافظة لأخرى ومن تاجر إلى آخر، وتمثل في الأغلب نسبة تتراوح بين 7 و10% من سعر جرام الذهب، وكلما زادت نسبة المعادن الموجودة قل القيراط، وتستخدم الأوقية التي تزن "31.1 جرام" كوحدة لوزن الحلي وسبائك الذهب.

وينظر المستثمرون إلى الذهب كاستثمار آمن ومخزن للقيمة، خاصة فى أوقات الاضطرابات، والتى دائما ما تتبعها حالات من التذبذب فى سعره، وهناك عدة أسباب تدفع بالذهب للهبوط أو الارتفاع.