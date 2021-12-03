عملنا مركب في خمسة أيام عشان افتتاح طريق الكباش.. المشرف الفني للاحتفالية يكشف التفاصيل

قال محمد عطية، مهندس الديكور والمشرف الفني لاحتفالية طريق الكباش، إنه تم إختيار الألوان المناسبة والبراقة خلال الاحتفالية، والتي اختلفت عن ألوان موكب نقل المومياوات، والتي كانت ألوان قاتمة.

وأضاف محمد عطية، خلال حواره ببرنامج “معكم مني الشاذلي” المذاع عبر فضائية “cbc”، أنه تم كسر مركب نتيجة الهواء خلال الإحتفالية، إلا أنه تم إنشاء واحدة أخرى خلال خمسة أيام، موضحا: “كان عذاب وناس كانت بتعمل نفس الحاجة علشان نلحق الإفتتاح”.

وفي سياق أخر، قال المايسترو نادر العباسي قائد أوركسترا حفل طريق الكباش، إنه كان ضد وضع أغنية الأقصر بلدنا فى احتفالية افتتاح طريق الكباش، ولكن بعد النقاش تم الاتفاق على وضعها.



وأضاف أنه كان يرفض وضع الأغنية لآن الأقصر أعظم بكثير من أن تكون بلد للسياحة فقط، فالأقصر فوق الخيال، وبها أشياء كثيرة مميز.



ولفت العباسي إلى أنه اقتنع بوضع الأغنية لكى تكون هدية لـ أبناء الأقصر، الذين يعتبرون هذه الأغنية مصدر فخر لهم.



وقدم العباسي الشكر لـ أبناء الأقصر على المشاركة و المساهم فى الاحتفالية التى أبهرت العالم، معلقًا :" كل الأعداد اللى ظهرت فى الكاميرات كانوا من أبناء الأقصر، و الجميع كان ملتزم".



وتابع :" كنا نعمل من الثانية ظهرًا لـ ثانى يوم و الجميع كان ملتزم من أبناء الأقصر.