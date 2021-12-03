عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

عملنا مركب في خمسة أيام عشان افتتاح طريق الكباش.. المشرف الفني للاحتفالية يكشف التفاصيل

محمد عطية
محمد عطية

قال محمد عطية، مهندس الديكور والمشرف الفني لاحتفالية طريق الكباش، إنه تم إختيار الألوان المناسبة والبراقة خلال الاحتفالية، والتي اختلفت عن ألوان موكب نقل المومياوات، والتي كانت ألوان قاتمة.

وأضاف محمد عطية، خلال حواره ببرنامج “معكم مني الشاذلي” المذاع عبر فضائية “cbc”، أنه تم كسر مركب نتيجة الهواء خلال الإحتفالية، إلا أنه تم إنشاء واحدة أخرى خلال خمسة أيام، موضحا: “كان عذاب وناس كانت بتعمل نفس الحاجة علشان نلحق الإفتتاح”.

وفي سياق أخر، قال المايسترو نادر العباسي قائد أوركسترا حفل طريق الكباش، إنه كان ضد وضع أغنية الأقصر بلدنا فى احتفالية افتتاح طريق الكباش، ولكن بعد النقاش تم الاتفاق على وضعها.


وأضاف أنه كان يرفض وضع الأغنية لآن الأقصر أعظم بكثير من أن تكون بلد للسياحة فقط، فالأقصر فوق الخيال، وبها أشياء كثيرة مميز.


ولفت العباسي إلى أنه اقتنع بوضع الأغنية لكى تكون هدية لـ أبناء الأقصر، الذين يعتبرون هذه الأغنية مصدر فخر لهم.


وقدم العباسي الشكر لـ أبناء الأقصر على المشاركة و المساهم فى الاحتفالية التى أبهرت العالم، معلقًا :" كل الأعداد اللى ظهرت فى الكاميرات كانوا من أبناء الأقصر، و الجميع كان ملتزم".


وتابع :" كنا نعمل من الثانية ظهرًا لـ ثانى يوم و الجميع كان ملتزم من أبناء الأقصر.

احتفالية طريق الكباش إختيار الألوان طريق الكباش

ترشيحاتنا

الخارجية الأمريكية: مباحثات بلينكن لافروف كانت صريحة ومهنية

عمر كمال يوضح نتائج التحقيق معه: الحمد لله تم نفى كل التهم الموجهة ليا

يا تعيش لكيفك يا تاكل عيشك.. بدء فصل الموظف متعاطي المخدرات فى هذا الموعد

سريع الانتشار.. رئيس أقسام الباطنة بجامعة عين شمس يكشف تفاصيل خطيرة حول متحور أوميكرون.. فيديو

حسن الرداد يحبس دموعه بعد عرض صورة والدته وشقيقه وسمير غانم ودلال عبدالعزيز.. فيديو

ميشيل عبس: نموذج مجلس كنائس مصر طيب ويمكن تطبيقه في بلدان أخرى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

موجة أمطار جديدة وعواصف ترابية.. الأرصاد تحذر من طقس الـ 48 ساعة القادمة

أول تعليق من وكيل الموسيقيين على أغنيتيّ " شيماء وأسماء" ..فيديو

الصحة: تسجيل 933 حالة إيجابية جديدة بفيروس كورونا.. و 49 حالة وفاة

نوة قاسم تبدأ خلال ساعات بالإسكندرية| والأرصاد تحذر من الطقس غدا: عواصف ترابية وأمطار

محمد صلاح يدعو إلى احتفالية أسطورية في أنفيلد.. لهذا السبب

أمير دامر: أتوقع تعادل مصر والسودان .. وجيل الفراعنة الحالي أضعف من سابقيه "حوار"

الدخول بالملابس الحمراء| رقص وسهر في عيد ميلاد رانيا يوسف

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

صاحب «مصر يا أخت بلادي يا شقيقة».. لماذا عشق الكابلي الزعيم عبد الناصر؟

الشلولو .. أكلة فرعونية اختفت طويلا وكورونا أعادها للمصريين| نوستالجيا

فيديو

انتصار مصري للقدس والجولان.. القاهرة تضرب خطة تل أبيب 2050|فيديو

ويجز وأحمد مالك وهدى المفتي نجوم مسلسل بيمبو في مهرجان القاهرة السينمائي

استغاثة كارمن سليمان وزوجها.. وطلاق شيرين يتصدران التريند |فيديو جراف

عندها شره جنسي.. كواليس الكشف عن قاتل عروس الطالبية| فيديو جراف

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ