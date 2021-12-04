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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

استمرار الغلق الجزئي لمطالع كوبري الساحل لاستكمال تنفيذ أعمال صيانة ..اليوم

كوبري الساحل
كوبري الساحل

يستمر اليوم الغلق الجزئي لمطالع كوبري الساحل  لليوم الثاني على التوالي نظرا لاستكمال تنفيذ أعمال صيانة ورفع كفاءة الفواصل المعدنية العرضية لمطالع الكوبرى في الاتجاه القادم من ميدان الكيت كات والقادم من مناطق الوراق باتجاه محافظة القاهرة (كمرحلة أولى) لتحقيق السيولة المرورية اللازمة.

ويأتي ذلك  في إطار تنفيذ أعمال رفع كفاءة كوبرى الساحل من حيث الفواصل والأسوار المعدنية والطبقة الأسفلتية .

  ويجري ذلك لمدة ٣  أيـام فقط إبتداء من السـ۱۲ـاعه صباح أمس الجمعة و حتى الساعه ٥ صباحا يوم غد الأحد على أن تكون الأعمال على مدار "٢٤" ساعه دون تعطيل الحركة المرورية . 

ومن جانبه كلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة رؤساء أحياء  شمال الجيزة والوارق  بالتنسيق مع مديرية الطرق بالمحافظة للمتابعة وإتخاذ اللازم وإزالة اي معوقات . 

لافتاً أن الإدارة العامة لمرورالجيزة بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية والتحذيرية المرورية اللازمة بمحيط الأعمال بالكامل لضمان أمن وسلامة المواطنين .

الغلق الجزئي الساحل كوبري الساحل محافظة القاهرة ميدان الكيت كات تحقيق السيولة المرورية اللازمة

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