نصائح لتسريع الشفاء بعد الولادة القيصرية

قد يستغرق الشفاء التام من إجراء القسم C عدة أسابيع بعد الولادة.

تعتبر الولادة القيصرية عملية جراحية كبرى للبطن ، ومن الطبيعي الشعور بألم وألم في الشق لبعض الوقت.



على الرغم من أن معظم النساء يمكنهن التعافي في غضون ستة أسابيع بعد الولادة ، فقد يتعافى البعض بعد ذلك بقليل بسبب عوامل فردية مثل مضاعفات الولادة والحالة الصحية العامة.

لذلك ، قد تمنح جسمك وقتًا للتعافي وتعيين جداول زمنية لاستئناف الأنشطة كما تشعر بالراحة.

اقرأ هذا المنشور للتعرف على الجدول الزمني للنشاط ونصائح التعافي بعد الولادة القيصرية ومتى تتصل بطبيبك بحسب ما نشره موقع هيلثي .



الجدول الزمني للنشاط بعد القسم C



يمكن أن يختلف وقت الشفاء من ولادة قيصرية من امرأة إلى أخرى. ومع ذلك ، قد يستغرق التعافي الكامل بعد الولادة القيصرية ما يقرب من ستة أسابيع في معظم الحالات. قد يتعافى البعض ويبدأ الأنشطة في غضون أسبوع أو أسبوعين بعد الولادة. يمكن لمعظم الأمهات التعافي في غضون ستة إلى ثمانية أسابيع بعد الولادة. ومع ذلك ، قد يكون من الصعب بالنسبة للكثيرين رعاية الطفل أثناء فترة التعافي. يمكنك استئناف الأنشطة بينما يشفي جسمك.



قد يشمل الجدول الزمني للنشاط بعد القسم c :

1. الرضاعة الطبيعية بعد الولادة القيصرية

توصي La Leche League بالرضاعة الطبيعية في أسرع وقت ممكن بعد الولادة القيصرية. يمكن للنساء اللواتي خضعن للتخدير فوق الجافية (التخدير الموضعي) أن يرضعن في غرفة الولادة بمجرد ولادة الطفل. يمكن للأمهات اللاتي خضعن للتخدير العام أن يرضعن في غرفة الإنعاش. يمكنك تجربة أوضاع لا تؤذي شق الجرح.

2. تمرن بعد العملية القيصرية

يمكن لبعض الأمهات بدء تمارين قاع الحوض بمجرد إزالة القسطرة البولية بعد الولادة القيصرية. قد تنتظر النساء اللواتي يعانين من صعوبة المخاض أو المضاعفات بعض الوقت لبدء التمارين. يوصي الأطباء ببدء التمرين بعد ثلاثة أسابيع على الأقل من الولادة القيصرية. بعد ذلك ، يمكنك البدء بتمارين خفيفة عندما يكون جسمك جاهزًا.



3. القيادة بعد الولادة القيصرية

يمكنك الانتظار أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع بعد الولادة القيصرية لبدء القيادة. يمكن للأمهات الشعور بصحة جيدة ويمكنهن القيادة بعد فترة وجيزة من الولادة القيصرية. ومع ذلك ، فإن القيادة مقيدة لفترة من الوقت لأن الفرملة المفاجئة أو الحركات المفاجئة للساقين أثناء القيادة يمكن أن تمدد البطن وتكون مؤلمة. تعتبر الصعوبات في الدخول والخروج من السيارة أيضًا سببًا للتأجيل قبل الجلوس خلف عجلة القيادة بعد القسم C.

4. الجنس بعد الولادة القيصرية

يوصى بالانتظار لمدة ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة القيصرية قبل الجماع المهبلي وحتى ثمانية أسابيع إذا كنت تعانين من مضاعفات الولادة. قد يختلف الوقت لكل امرأة ، اعتمادًا على العوامل العاطفية والجسدية.



5. الاستحمام بعد الولادة القيصرية

يوصى بتأخير الاستحمام أو أي أنشطة ، بما في ذلك الغمر في الماء ، لمدة أسبوعين على الأقل بعد الولادة القيصرية. قد تشعر بعض الأمهات بصعوبة الدخول والخروج من الحوض بعد العملية حتى يشفى الشق. بعد ذلك ، يمكنك الاستحمام وتنظيف الجرح بالماء والصابون وتجفيفه بالتربيت عليه. يمكن أن يؤدي النقع في حمامات السباحة العامة والحمامات أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة ببعض العدوى.

يمكن لجميع الأمهات العودة إلى الأنشطة بعد الولادة القيصرية في غضون أسابيع قليلة. ومع ذلك ، يختلف جسد كل امرأة. قد يتعافى البعض أسرع من الآخرين. اطلب نصيحة طبيب التوليد أو طبيب النساء إذا لم تتمكن من استئناف الأنشطة في الوقت الموصى به.



نصائح لاستعادة القسم C



قد تساعد النصائح التالية الأمهات أثناء الشفاء بعد الولادة القيصرية .

1. اتبع إدارة الألم

اتبع إدارة الألم الموصى بها خلال فترة التعافي. تناول الجرعات اليومية من مسكنات الألم في المواعيد الموصى بها بدلاً من تناولها عند الشعور بالألم. قد يستغرق التعافي من الألم بضعة أسابيع.

اطلب الرعاية الطبية إذا عانيت من ألم لا يطاق بعد الولادة القيصرية في أي وقت أثناء التعافي ، حتى بعد تناول مسكنات الألم الموصوفة.

2. الحصول على قسط وافر من الراحة

احصل على قسط كافٍ من الراحة خلال الأسابيع الأولى بعد الولادة . يمكن للجسم أن يشفى بشكل أسرع وبشكل جيد عندما تسمح لك بالراحة. لسوء الحظ ، قد لا تحصل معظم الأمهات على قسط كافٍ من الراحة بسبب رعاية حديثي الولادة والرضاعة الطبيعية. يمكن أن يساعدك الحصول على المساعدة من الشريك أو أحد أفراد الأسرة أو مقدم الرعاية في الحصول على قسط كافٍ من النوم والراحة خلال أيام ما بعد الولادة.



بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك الراحة عندما يستريح طفلك لأنه قد تضطر إلى الاستيقاظ للرضاعة وتهدئته عندما يكون مستيقظًا.

3. اتباع نظام غذائي صحي

يساعد الحفاظ على نظام غذائي صحي جسمك على التعافي بشكل جيد. حاول أن تتبع وجبات مغذية بدلاً من الوجبات المليئة بالسعرات الحرارية. يمكنك أيضًا طلب المشورة الغذائية من اختصاصي تغذية معتمد خلال فترة ما بعد الولادة. يمكنهم مساعدتك في تخطيط نظامك الغذائي وفقًا للسعرات الحرارية والعناصر الغذائية المطلوبة أثناء الرضاعة الطبيعية.

يمكنك أيضًا تناول مكملات الفيتامينات أو المعادن إذا وصفها طبيبك. يمكن أن تساعد إضافة الألياف والسوائل إلى نظامك الغذائي أيضًا في منع الإمساك بعد الولادة. لا تتبع الحميات الغذائية القاسية في فترة ما بعد الولادة لفقدان الوزن أثناء الحمل لأنها قد تؤثر على صحتك وقد تؤثر أيضًا على الرضاعة الطبيعية.



4. زيادة كمية السوائل اليومية

شرب الكثير من الماء ضروري أيضًا خلال فترة ما بعد الولادة. تحتاج الأمهات المرضعات إلى كمية من الماء أكثر من الأمهات الحوامل. تُنصح الأمهات المرضعات بتناول 800 مل / يوم إضافي من الماء للأشهر الستة الأولى و 650 مل / اليوم من الماء بعد ستة أشهر من النفاس. هذه الإضافة تزيد عن 2.3 لتر في اليوم من الماء الموصى به للنساء غير الحوامل .

5. ابدأ بالأنشطة اللطيفة

يمكن أن يساعد المشي قليلاً في الشفاء ومنع تجلط الدم خلال الأيام الأولى بعد الولادة. المشي في المنزل كافٍ في الأيام الأولى. بعد ذلك ، يمكنك زيادة المشي تدريجيًا كلما تحسنت. ومع ذلك ، يوصى بتأخير رفع الأشياء الثقيلة ، والمشي السريع ، والجري ، والركض ، والقرفصاء ، والأنشطة المكثفة الأخرى لمدة ستة أسابيع على الأقل بعد الولادة.



رعاية شق القسم C

سيقدم مقدم الرعاية الصحية الخاص بك تعليمات للعناية المناسبة بجرح الشق خلال فترة الشفاء. قد تتضمن هذه التعليمات ما يلي .

إذا تم تغطية الجرح بضمادة ، قم بتغيير الضمادة مرة واحدة في المنزل حسب توجيهات الطبيب. يمكنك تغييره بعد الاستحمام أو عندما يتسخ.

توقف عن تغطية (تضميد) الجرح بعد بضعة أيام على النحو الموصى به من قبل مقدم الرعاية الصحية.

حافظ على جرح الشق جافًا ونظيفًا.

اغسل الجرح بالصابون والماء أثناء الاستحمام واتركها حتى تجف بعد التنظيف.

دع الضمادة أو الأشرطة تسقط من نفسها.

لا تنقع في حوض الاستحمام أو حمام السباحة حتى يلتئم الجرح تمامًا.

لا تفرك أو تضع شيئًا على الجرح أبدًا. هذا قد يؤخر الشفاء ويزيد من خطر التهابات الجروح. يمكنك أيضًا التأكد من التئام الجرح بمرور الوقت وطلب الرعاية الطبية إذا لم يندمل.



متى تتصل بالطبيب



يمكنك الاتصال بمقدم الرعاية الصحية الخاص بك لأية استفسارات أو مخاوف خلال فترة ما بعد الولادة. اطلب رعاية طبية فورية إذا كان لديك أي من الأعراض التالية خلال فترة ما بعد الولادة .

الشعور بالحزن واليأس والاكتئاب

وجود أفكار مقلقة

حمى

مشاكل في التنفس

ألم شديد في البطن (ألم في البطن)

علامات الإصابة بالجرح مثل الألم أو الاحمرار أو التورم أو القيح من الجرح الشق

إفرازات مهبلية كريهة الرائحة

نزيف مهبلي ينقع أكثر من فوطة في كل ساعتين أو أقل من الوقت

نزيف مهبلي غزير أو نزيف يستمر لأكثر من أربعة أيام

غثيان

التقيؤ

تمرير عدة جلطات مهبلية كبيرة

شق يفتح

علامات جلطات الدم مثل ألم في عضلات الربلة أو مؤخرة الركبة أو الفخذ أو الفخذين



صعوبة في التبول أو التبرز

يمكنك أيضًا طلب المساعدة من أخصائي الرضاعة المعتمد إذا كنت قلقًا بشأن الرضاعة الطبيعية أو لديك أي مشاكل تتعلق بإطعام طفلك.

فترة ما بعد الولادة هي الاهتمام والاعتناء بوقت طفلك الصغير والاعتناء بنفسك. الرعاية المناسبة خلال فترة ما بعد الولادة لا تقل أهمية عن رعاية الحمل. يمكنك أيضًا الاهتمام بالصحة العقلية إلى جانب الرفاهية الجسدية. احصل على قسط كافٍ من الراحة لاستعادة قوتك ، وفكر في الاحتفاظ بشخص ما لمساعدتك خلال هذا الوقت. اتبع دائمًا واطلب توصيات مقدم الرعاية الصحية لأي مخاوف خلال فترة ما بعد الولادة.