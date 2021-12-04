ضرب الأطفال.. الأسباب والنصائح للتعامل معهم

غالبًا ما يكون لدى الأطفال الصغار مشاعر متفاوتة قد تظهر من خلال الأفعال أحد الإجراءات العديدة التي قد يلاحظها الآباء هو الضرب، قد يصيب الطفل الدارج الآخرين بسبب الإحباط أو لأسباب قد تبدو غير واضحة المعالم، على الرغم من الإحراج والإزعاج اللذين يسببهما ذلك ، فعادة ما تكون هناك أسباب ذات صلة تجعل الطفل الدارج يصطدم بأشياء أو غيرها.



تابع القراءة لمعرفة سبب إصابة الأطفال الصغار ، ونصائح للتعامل مع السلوك ، وكيفية عدم الرد إذا كان طفلك الدارج لديه عادة الضرب حسب ما نشره موقع هيلثي .

أسباب إصابة طفل صغير بالآخرين



يجب أن يعرف الآباء أنه عندما يضرب طفل صغيرهم ، فإنهم يفعلون ذلك دون أي نوايا سيئة . الأطفال الصغار الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و 36 شهرًا يدركون بشكل متزايد أنهم أفراد ويبدأون في التأكد من احتياجاتهم ورغباتهم. يحاولون التواصل ولكنهم عادةً ما يفتقرون إلى القدرة على التعبير عن مشاعرهم ويميلون إلى نوبات الغضب ، مما يؤدي إلى الضرب والعض .



فيما يلي الأسباب المختلفة التي تجعل الأطفال الصغار يضربون الآخرين.

شكل من أشكال التواصل : غالبًا ما يكون الضرب طريقة للتواصل مع الطفل. يتمتع الأطفال الصغار بمهارات حركية متطورة ولكنهم يفتقرون إلى المهارات اللغوية الكافية للتعبير عن مشاعرهم. قد يؤدي إلى مواقف تسبب الإحباط ، مما يجعل الطفل يلجأ إلى ضرب الأشياء أو الآخرين من حوله في مثل هذه الحالات ، قد يكتشف الآباء محفزًا أو سببًا محتملاً ، مثل شخص أو حدث ، مما يؤدي إلى قيام الطفل بضرب الآخرين.

تجربة أشياء جديدة : يتمتع الأطفال بمهارات حركية أفضل من الأطفال ، وتستمر هذه المهارات في التطور. قد تكون القدرة المكتشفة حديثًا على تحريك الذراعين والساقين بمهارة محسّنة رائعة ، خاصة للأطفال الصغار. قد يتسبب ذلك في قيام البعض بتجربة السبب والنتيجة عن طريق ضرب أي شيء أو شخص في نطاق رؤيتهم .

يوم سيء : يضرب العديد من الأطفال الصغار أو يعضّون عندما يمرون بيوم سيئ أو يشعرون بالإحباط بسبب الموقف أو الأشخاص من حولهم نظرًا لأن الأطفال الصغار لا يزالون غير بارعين في التعبير عن أنفسهم بشكل مناسب ، فإنهم يميلون إلى أن يصبحوا عدوانيين قليلاً عند الحزن أو الانزعاج.

طبيعة مزاجية: ليس من غير المألوف أن يكون الأطفال الصغار متقلبين ومزاجيين ، ويظهرون العناد ونوبات الغضب. قد تؤدي هذه المشاعر إلى تصرفات وسلوكيات عدوانية ، بما في ذلك ضرب الآخرين. والسبب الشائع لذلك هو عدم قدرة الطفل الصغير على التكيف مع المواقف وقبول التغييرات لأنه لا يزال صغيراً.

عدم ضبط النفس : يمكن للأطفال الصغار أن يضربوا أو يركلوا أو يعضوا الآخرين بسبب عدم كفاية ضبط النفس وعدم ضبط النفس في التصرف بناءً على عواطفهم قد لا يدرك الطفل الصغير أيضًا أن الفعل خاطئ ، على الرغم من إخبار الوالدين له بذلك مرات عديدة. السبب الشائع وراء ذلك هو أن الطفل لا يزال صغيراً على فهم الأخلاق والسلوك الاجتماعي المناسب بشكل كافٍ.

تقليد الآخرين: الأطفال الصغار لديهم عقول قابلة للتأثر وينسخون العديد من الأفعال ، بما في ذلك تلك التي قد تكون غير مناسبة إذا رأى طفلك الدارج شخصًا ما ، مثل أخيه ، يضرب شخصًا آخر ، فقد يحاول تقليده .

الطفل مفرط النشاط: يضرب معظم الأطفال الذين يعانون من اضطرابات النمو العصبي الناس لأن لديهم الكثير من الطاقة التي يجب توجيهها.



نصائح للتعامل مع طفل صغير



ضرب الآخرين غير مقبول في أي سن ، وهذا يجب أن يدرس في الصغر. إليك كيفية التعامل مع الموقف إذا كان طفلك الدارج يضرب الآخرين.

إدارة المحفزات: في معظم الحالات ، قد تكون قادرًا على معرفة سبب أو سبب قيام الطفل بضرب الآخرين. تحققي مما إذا كان الطفل الصغير قد تجادل للتو مع أخيه أو إذا كان الطفل الصغير منزعجًا من حدث أو شخص ما. قد يتيح لك تحديد المشغل التلاعب به لجعله أقل إحباطًا للطفل الصغير. على سبيل المثال ، إذا كان طفلك الدارج يضرب أختك كثيرًا من أجل لعبة ، فقد يساعدك أخذ اللعبة أو توفير ألعاب منفصلة في حل المشكلة قبل أن تؤدي إلى الضرب ونوبات الغضب.

وفر بدائل: ابحث عن بدائل لتوجيه طاقة طفلك الدارج ورغبته في ممارسة مهاراته الحركية. على سبيل المثال ، قم بتزويدهم بالألعاب المخصصة للضرب أو الضغط ، مثل كرة الضغط. يمكنك أيضًا تعليمهم سلوكيات بديلة ، مثل التصفيق بأيديهم أو عد الأرقام بدلاً من الضرب.

تقديم الدعم العاطفي: من الطرق الفعالة للتخلص من عادة الضرب أن تكون متواجدًا من أجلهم عاطفيًا. غالبًا ما يشعر الأطفال الصغار بعدم الأمان بسبب التغيرات في بيئتهم أو بسبب الضغط المستمر على الروتين. قدمي الدعم العاطفي من خلال التحدث إلى طفلك الدارج متى شعرت بالضيق بسبب التغيير أو بدا أنه على وشك الانهيار. ناقشي ما يشعر به طفلك. زودهم بالخيارات حتى يتمكنوا من اختيار أفضل طريقة لتخفيف قلقهم بدلاً من الضرب.

علمي طرق التعامل مع الموقف: إذا أصاب طفلك الدارج بالآخرين بدافع الإحباط أو بسبب عدم القدرة على حل مشكلة ما ، فقم بتهدئتهم وعلمهم حل المشكلة. على سبيل المثال ، إذا لاحظت أن طفلك الدارج يضرب الآخرين عندما لا يحصلون على لعبة ، علمهم أن يطلبوها باستخدام "من فضلك". إذا كانوا يكرهون تغييرًا أو قاعدة ، علمهم أن يقولوا ، "أنا لا أحب ذلك". الهدف هو تعليم الطفل استخدام الكلام للتعبير عن مشاعره بدلاً من ضرب الآخرين.

جربي الإلهاء: إذا شعرت أن طفلك على وشك ضرب شخص ما ، امنعيه قبل أن يبدأ. أفضل طريقة للقيام بذلك هي تشتيت انتباههم. إذا كان طفلك في حالة مزاجية سيئة أو سريع الانفعال ، فاطلبي منه أن يحتضنك ، أو يعزف الموسيقى ، أو يلعب لعبة ، أو يجرب أي وسيلة إلهاء أخرى يمكن أن تشغل ذهنه عن الزناد.

الابتعاد عن الموقف: إذا بدت الأمور خارجة عن السيطرة ، أخرج الطفل من الموقف أو المكان. لا تعطيه مهلة لأن الطفل قد يعود ويستأنف الضرب. بدلًا من ذلك ، أمسكي يد الطفل برفق وصرف انتباهه وخذيه إلى مكان آخر. امنح الطفل الصغير نشاطًا بديلاً بمجرد نقله إلى مكان آخر.

تحققي من أي تأثير : إذا استمر طفلك الدارج في التأثير على الرغم من كل جهودك ، تحققي مما إذا كان الطفل يتعلمه من خلال مراقبة شخص ما. يمكنك التحقق مما إذا كان الطفل قد اكتسب عادة الضرب من خلال مراقبة صديق له في الحضانة. اسأل إخوة طفلك عن ذلك أيضًا. في بعض الحالات ، قد يفعل الأطفال الصغار ذلك عن طريق نسخ شخصية يشاهدونها على التلفزيون أو غيرها من أشكال الوسائط المرئية. يمكنك التحقق مما إذا كانت تصرفات الطفل نتيجة تأثير خاطئ.

العلاج السلوكي: يساعد علاج تعديل السلوك في تغيير السلوك. قم بزيارة مستشار قريب للمساعدة.



ما لا يجب فعله عندما يضرب طفلك الدارج



يجب تجنب ردود الفعل التالية على عادة الضرب لدى الطفل لأنها قد تؤدي إلى تفاقم السلوك بدلاً من الحد منه .

ضرب الطفل الصغير أو صفعه

تفقد أعصابك أو تغضب

معاقبة الطفل بوقت مستقطع

أخبرهم أنهم سيئون

تقييد الطعام أو اللعب

تعليق التواصل والمحادثات مع الطفل

تجاهل الطفل كعقاب

الأطفال الصغار يمرون بمرحلة انتقالية في نموهم وتطورهم. إن مواكبة التغييرات التي تحدث بسرعة إلى جانب عدم قدرتهم على التعبير عن مشاعرهم القوية يمكن أن تجعلهم عدوانيين ، مما يتسبب في ضربهم للآخرين. كآباء ، تحتاج إلى التزام الهدوء وفهمهم لأن هذا يقلل من عدوانيتهم ​​ويوجه مشاعرهم بشكل أفضل. على الرغم من أن هذه العادة قد تبدو مزعجة ، إلا أن معظم الأطفال يتخلصون من هذه العادة عندما يتعلمون التواصل من خلال الكلام بشكل أفضل.