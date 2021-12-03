شدت شعري وبـ الشلّوت .. تفاصيل ضرب دوللي شاهين من 3 سيدات

حلت الفنانة دوللي شاهين ، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمها عن أحدث أعمالها الفنية، وتطرقت خلال الندوة إلى لقاء خاص كشفت فيه عن حياتها الفنية والخاصة.

وقالت دوللي شاهين إنها تشارك في مسلسل المماليك للمخرج حازم فودة والمؤلف هشام هلال، كضيفة شرف في الحلقات، مشيرة إلى أن المسلسل 60 حلقة وينتظر عرض في بداية العام المقبل 2022، وتحديدا في 1 يناير.

كشفت دوللي شاهين تفاصيل تعرضها للضرب الحقيقي (خلال السياق الدرامي) ضمن أحداث مسلسل المماليك، قائلة: «المخرج حازم فودة بيحب الضرب بجد، وأنا معرفتش ده غير يوم التصوير وفوجئت بـ3 سيدات بدينات ويخبرهن بأنه يريد ضرب حقيقي في المشهد».

وتابعت دوللي شاهين، أنها ظنت أن كلام المخرج مجرد مزاح لأنها خافت من حجم السيدات بالفعل، قائلة: «أنا لو خدت قلم واحد منهم هقع في الأرض، لكني استسلمت للأمر الواقع، ووجدت واحدة منهن تمسكني من شعري وتخبطني في الأرض، وجسمي كله كان كدمات، لأنه ضرب بجد شلاليط وبوكسات واتألمت بجد يومها».

وأضافت دوللي شاهين، إنها حينما شاركت صورها في المستشفى لم تكتب أي تعليق يوضح سبب وحقيقة الضرب، لافتة إلى أنها حققت هذا الصدى وتصدرت (تريند جوجل) بسبب خضة الصحفيين عليها، قائلة: «انا اتفاجأت بعد العودة إلى المنزل أن الموبايل به أكثر من 900 رسالة من أصدقائي الصحفيين وكل أصدقائي فعلًا كانوا مخضوضين».

وأشارت دوللي شاهين، أنها لم تكن تتوقع أن تثير الصور كل هذه الضجة، قائلة: «أنا مش شاطرة في موضوع التريند وما بعرفش أعمله، وأغلب رسائل الصحفيين التي جاءتني كانت للإطمئنان علي وليس من أجل معرفة التفاصيل والمتابعة الصحفية».

كما كشفت دوللي شاهين أنها تحضر لثلاث أغاني قامت بتسجيلهم، وتستعد لتصويرهم على طريقة الفيديو كليب خلال الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن الأغاني الثلاث يتنوعون بين الرومانسي والدراما.

وأضافت دوللي شاهين، أنها تخطط لطرح واحدة منهم في رأس السنة، والثانية خلال عيد الحب «الفلانتين» والأخيرة بعدها، لافتة إلى أن الأغنية الأولى بإسم «الحاجة الحلوة» كلمات سيد علي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع موسيقي طارق حسيب، والثانية رومانسية بإسم «حكاية بنت» من كلماتها مع سيد علي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع موسيقي أحمد عبد العزيز، والأخيرة لم تستقر على اسمها حتى الآن، وهي من كلماتها مع خالد حمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أحمد عبد العزيز، لافتة إلى أن الأغنية الاخيرة تغني فيها بلون مختلف، قائلة: «هي أغنية مطرقعة وأول مرة أغني الاستايل ده وهتكون مفاجاة».

وقالت دوللي شاهين ، إن سبب غيابها لفترات عن الوسط الفني يرجع لشقين، بالنسبة للغناء فيعود إلى حياتها الشخصية، أما التمثيل فيعود إلى تغير الظروف الإنتاجية مشيرة إلى أن هناك خصوم لها مرتبطين بالانتاج الفني منعوها عن مواصلة مسيرة نجاحها.

دوللي شاهين في ضيافة صدى البلد

وتطرقت دوللي شاهين خلال الندوة إلى كواليس مشاركتها في مسلسل المماليك، وحقيقة تعرضها للضرب المبرح وتصدرها التريند قبل عدة أيام، كما كشفت في اللقاء عن تفاصيل أجدد الأغاني والكليبات التي تحضر لها خلال الفترة المقبلة.

وكشفت دوللي شاهين الستار عن حياتها الخاصة، في لقاء لم تنقصه الصراحة، كما تحدثت عن علاقاتها بالوسط الفني ومدى احتفاظها بصداقات فيه حتى الآن وهل تأثرت صداقاتها السابقة أم لا تزال تحتفظ بها.

وسيقوم موقع صدى البلد الإخباري بنشر فيديوهات الندوة تباعًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة المُقبلة.

أحدث أعمال دوللي شاهين

كانت دوللي شاهين، تواصل تصوير مشاهد دورها في مسلسل المماليك، خلال الأيام الماضية، حيث انتهت من 80٪ من مشاهدها في العمل المقرر عرضه في شهر ديسمبر المقبل.

وتدور أحداث مسلسل المماليك في العصر الحديث، حول فكرة الأشخاص الفاسدين، الذين يتسببون فى الكثير من المشكلات ويسيطرون على من حولهم.

وتجسد دوللي خلال أحداث المسلسل دور سيدة تدعى ناني خبيرة أبراج.

ومسلسل المماليك يعيد فكرة عرض نوعية المسلسلات الــ 60 حلقة مرة أخرى على الشاشة، بعد الابتعاد عنها مؤخرا.

مسلسل المماليك

يواصل المنتج والمخرج حازم فودة تصوير مسلسل المماليك بمنطقة شبرامنت، واقترب من إنهاء تصويره، حيث من المقرر عرضه في شهر نوفمبر المقبل.

أبطال مسلسل المماليك

مسلسل المماليك من بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، محمد لطفى، فيدرا، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، المشرف على الإنتاج احمد ذكر، منتج فنى سيد ذكر، إنتاج شركة بيست ميديا، ومن إخراج حازم فودة.