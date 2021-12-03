عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

شدت شعري وبـ الشلّوت .. تفاصيل ضرب دوللي شاهين من 3 سيدات

دوللي شاهين
دوللي شاهين

حلت الفنانة دوللي شاهين ، ضيفة على موقع صدى البلد الإخباري، في ندوة خاصة لتكريمها عن أحدث أعمالها الفنية، وتطرقت خلال الندوة إلى لقاء خاص كشفت فيه عن حياتها الفنية والخاصة. 

وقالت دوللي شاهين إنها تشارك في مسلسل المماليك للمخرج حازم فودة والمؤلف هشام هلال، كضيفة شرف في الحلقات، مشيرة إلى أن المسلسل 60 حلقة وينتظر عرض في بداية العام المقبل 2022، وتحديدا في 1 يناير.

كشفت دوللي شاهين تفاصيل تعرضها للضرب الحقيقي (خلال السياق الدرامي) ضمن أحداث مسلسل المماليك، قائلة: «المخرج حازم فودة بيحب الضرب بجد، وأنا معرفتش ده غير يوم التصوير وفوجئت بـ3 سيدات بدينات ويخبرهن بأنه يريد ضرب حقيقي في المشهد». 

وتابعت دوللي شاهين، أنها ظنت أن كلام المخرج مجرد مزاح لأنها خافت من حجم السيدات بالفعل، قائلة: «أنا لو خدت قلم واحد منهم هقع في الأرض، لكني استسلمت للأمر الواقع، ووجدت واحدة منهن تمسكني من شعري وتخبطني في الأرض، وجسمي كله كان كدمات، لأنه ضرب بجد شلاليط وبوكسات واتألمت بجد يومها».

وأضافت دوللي شاهين، إنها حينما شاركت صورها في المستشفى لم تكتب أي تعليق يوضح سبب وحقيقة الضرب، لافتة إلى أنها حققت هذا الصدى وتصدرت (تريند جوجل) بسبب خضة الصحفيين عليها، قائلة: «انا اتفاجأت بعد العودة إلى المنزل أن الموبايل به أكثر من 900 رسالة من أصدقائي الصحفيين وكل أصدقائي فعلًا كانوا مخضوضين». 

وأشارت دوللي شاهين، أنها لم تكن تتوقع أن تثير الصور كل هذه الضجة، قائلة: «أنا مش شاطرة في موضوع التريند وما بعرفش أعمله، وأغلب رسائل الصحفيين التي جاءتني كانت للإطمئنان علي وليس من أجل معرفة التفاصيل والمتابعة الصحفية». 

كما كشفت دوللي شاهين أنها تحضر لثلاث أغاني قامت بتسجيلهم، وتستعد لتصويرهم على طريقة الفيديو كليب خلال الأسبوع المقبل، لافتة إلى أن الأغاني الثلاث يتنوعون بين الرومانسي والدراما.

وأضافت دوللي شاهين، أنها تخطط لطرح واحدة منهم في رأس السنة، والثانية خلال عيد الحب «الفلانتين» والأخيرة بعدها، لافتة إلى أن الأغنية الأولى بإسم «الحاجة الحلوة» كلمات سيد علي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع موسيقي طارق حسيب، والثانية رومانسية بإسم «حكاية بنت» من كلماتها مع سيد علي، وألحان أحمد يوسف، وتوزيع موسيقي أحمد عبد العزيز، والأخيرة لم تستقر على اسمها حتى الآن، وهي من كلماتها مع خالد حمزاوي، وألحان وتوزيع موسيقي أحمد عبد العزيز، لافتة إلى أن الأغنية الاخيرة تغني فيها بلون مختلف، قائلة: «هي أغنية مطرقعة وأول مرة أغني الاستايل ده وهتكون مفاجاة». 

وقالت دوللي شاهين ، إن سبب غيابها لفترات عن الوسط الفني يرجع لشقين، بالنسبة للغناء فيعود إلى حياتها الشخصية، أما التمثيل فيعود إلى تغير الظروف الإنتاجية مشيرة إلى أن هناك خصوم لها مرتبطين بالانتاج الفني منعوها عن مواصلة مسيرة نجاحها.

دوللي شاهين في ضيافة صدى البلد

وتطرقت دوللي شاهين خلال الندوة إلى كواليس مشاركتها في مسلسل المماليك، وحقيقة تعرضها للضرب المبرح وتصدرها التريند قبل عدة أيام، كما كشفت في اللقاء عن تفاصيل أجدد الأغاني والكليبات التي تحضر لها خلال الفترة المقبلة. 

وكشفت دوللي شاهين الستار عن حياتها الخاصة، في لقاء لم تنقصه الصراحة، كما تحدثت عن علاقاتها بالوسط الفني ومدى احتفاظها بصداقات فيه حتى الآن وهل تأثرت صداقاتها السابقة أم لا تزال تحتفظ بها. 

وسيقوم موقع صدى البلد الإخباري بنشر فيديوهات الندوة تباعًا عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات يوتيوب خلال الفترة المُقبلة.

txt

في ضيافة صدى البلد| دوللي شاهين تكشف سبب غيابها عن الوسط الفني

txt

بينها أغنية مطرقعة.. دوللي شاهين تحضر لثلاثة كليبات جديدة

أحدث أعمال دوللي شاهين 

كانت دوللي شاهين، تواصل تصوير مشاهد دورها في مسلسل المماليك، خلال الأيام الماضية، حيث انتهت من 80٪ من مشاهدها في العمل المقرر عرضه في شهر ديسمبر المقبل.

وتدور أحداث مسلسل المماليك في العصر الحديث، حول فكرة الأشخاص الفاسدين، الذين يتسببون فى الكثير من المشكلات ويسيطرون على من حولهم.

وتجسد دوللي خلال أحداث المسلسل دور سيدة تدعى ناني خبيرة أبراج.

ومسلسل المماليك يعيد فكرة عرض نوعية المسلسلات الــ 60 حلقة مرة أخرى على الشاشة، بعد الابتعاد عنها مؤخرا.

مسلسل المماليك 

يواصل المنتج والمخرج حازم فودة تصوير مسلسل المماليك بمنطقة شبرامنت، واقترب من إنهاء تصويره، حيث من المقرر عرضه في شهر نوفمبر المقبل.

أبطال مسلسل المماليك

مسلسل المماليك من بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، دوللي شاهين، محمد لطفى، فيدرا، محمد سليمان، رامي وحيد، نانسي صلاح، حنان سليمان، رامي غيط، عمر حسن يوسف، تأليف هشام هلال، مدير تصوير أحمد عبد القادر، المشرف على الإنتاج احمد ذكر، منتج فنى سيد ذكر، إنتاج شركة بيست ميديا، ومن إخراج حازم فودة.

دوللي دوللى شاهين الفنانة دوللي شاهين الفنانة مسلسل المماليك المماليك مسلسل

موضوعات متعلقة

ذكرى رحيل جراسيا قاصين | قصة وفاتها المأساوية بعد الهجرة إلى إسرائيل

أخبار الفن| الموسيقيين ترد على أنباء طلاق شيرين عبد الوهاب.. رد ناري على أزمة عمر كمال

المصورين اتحبسوا.. زوج فاطمة عيد يكشف كواليس كليبها اضحك وسيبها على الله

في ضيافة صدى البلد| دوللي شاهين تكشف سبب غيابها عن الوسط الفني

بندوة صدى البلد.. ألفت عمر تكشف تفاصيل مشاركتها بمسلسل إجازة مفتوحة

تمور بدل الخمور| تفاصيل أزمة عمر كمال وإحالته للتحقيق بنقابة الموسيقيين

ضمن احتفالات العيد الوطني الخمسين.. بلقيس تقدم حفلا غنائيا بالإمارات

الموضوع مش هيخلص| رد ناري من الموسيقيين على عمر كمال

ترشيحاتنا

إصابة 10 أشخاص في حادث تصادم على الطريق الزراعي بالبحيرة

وضعت حد لخلل العلاقات.. أول تعليق من الرئيس اللبناني بعد استقالة قرداحي

صاصا مش حملك يا كوفيد.. صلاح عبد الله ينتظر مسحة فيروس كورونا

شدت شعري وبـ الشلّوت .. تفاصيل ضرب دوللي شاهين من 3 سيدات

القانون يحدد التزامات للمستثمرين فيما يخص تفعيل دورهم بالتنمية الاجتماعية.. تفاصيل

أبرزهم بوجاتي فيرون الخارقة.. أسرع سيارات في العالم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

بكرهك.. ابنة شيرين عبد الوهاب تهاجم حسام حبيب من خلال أغنية بعد انفصاله عن والدتها.. فيديو

حياة كريمة: السيدة انتصار السيسي بعد زيارتها المنوفية تحقق حلم أسرتين |فيديو

بطاقتك التالفة تعرضك للحبس والغرامة.. تعرف على اللازم لتجنب العقوبة

عودة التعليم عن بعد بـ السعودية .. وتوجيه عاجل من الوزارة للمدارس

خفض سعر البنزين في مصر.. مؤشرات تراجع قيمة الوقود يناير 2022

لرغبتها الدائمة في إقامة علاقة حميمة.. عريس يقتل عروسه بعد 9 شهور زواج في الطالبية

مفاجأة صادمة.. محمد صلاح خارج قائمة المرشحين لجائزة لاعب الشهر بالدوري الإنجليزي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

إشادة دولية بفعاليات المعرض الثاني للصناعات الدفاعية والعسكرية "إيديكس 2021"

يحمل على عاتقه حمايتهم.. ماذا تحقق لذوى الإعاقة فى عهد الرئيس عبدالفتاح السيسى؟

اعتزل الفن 3 سنوات لخدمة زوجته .. حكاية حب رشوان توفيق عمرها 62 عاما

يٌغرد منفردا في الصدارة.. كيف أبهر مو صلاح العالم وحقق رقما قياسيا؟

فيديو

سيدة تطلب الخلع بسبب النقاب.. فيديو

بسبب وجبة طعام.. صيدلي يقتل جاره المهندس أمام زوجته| فيديو

أغنية وطبيب نفسي ينقذاها .. شيرين تخرج عن صمتها في أزمة حسام حبيب

ده فلتر على إنستجرام.. رد سارة سلامة في لقاء تليفزيوني سبب تشوه ملامحها

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

د.هادي التونسي

سيوة هدية الصحراء

اﻟﻤﺰﻳﺪ