بيان شديد اللهجة من بايدن لروسيا بسبب أوكرانيا

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، اليوم السبت، إن الولايات المتحدة لن تقبل أن يضع أحد ما خطوط حمراء بشأن أوكرانيا.

ويثير التصعيد العسكري الروسي مخاوف من تجدد الحرب على الأراضي الأوروبية، ويأتي قبل اجتماع افتراضي مقرر الأسبوع المقبل بين الرئيس الأمريكي جو بايدن والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.

وأشار بايدن في تصريحات نقلتها وكالة "رويترز: "أنا على علم بالتحركات الروسية منذ فترة، ولا أحترم الخطوط الحمراء".

وأضحت ضفاف البحر الأسود منذ الأزمة بين روسيا وأوكرانيا ساحة للحشد العسكري، من موسكو من جهة، وحلف شمال الأطلسي المؤيد بقوة لكييف في المقابل.

ولا تخفي واشنطن دعمها الشديد لكييف، حيث جدد وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكن، التحذير من أن أي عدوان روسي جديد على أوكرانيا ستكون له "تداعيات خطرة".

وقال بلينكن، إن الولايات المتحدة لديها أدلة تثبت أن روسيا تعتزم شن هجوم على أوكرانيا، مضيفا: "في الأسابيع الأخيرة، كثفت روسيا خططها لشن عمل عسكري محتمل في أوكرانيا، بما في ذلك نشر عشرات الآلاف من القوات القتالية الإضافية قرب الحدود الأوكرانية".

من جانبه قال وزير الخارجية الروسي، سيرجي لافروف، إن الولايات المتحدة تحيط بلاده بقواعد عسكرية من جميع الجهات، ملوحا بالرد عند الحاجة.

