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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ديني

باحث أزهري يحصل على الامتياز في رسالة ماجستير عن التجربة النثرية عند الرافعي

أزهري يناقش رسالة
أزهري يناقش رسالة ماجستير مع التوصية بطبعها

حصل الدكتور حامد علي عربي، خريج كلية الدراسات الإسلامية والعربية جامعة الأزهر فرع قنا، علي درجة الماجستير بامتياز مع التوصية بطبع رسالته علي نفقة الجامعة وتبادلها مع الجامعات الاخرى،  تحت عنوان :(التجربة النثرية عند الرافعي دراسة بلاغية نقدية نماذج مختارة).

 

وتكونت لجنة المناقشة من :

الدكتور محمد أبو الفضل بدران نائب رئيس الجامعة السابق وأستاذ النقد الأدبي والبلاغة، والدكتور حمد الله عبد الحكيم محمد أستاذ البلاغة والنقد، والدكتور عبد الحفيظ مصطفى عبد الهادي أستاذ الدراسات الأدبية بكلية دار العلوم جامعة أسوان، والدكتور السيد محمد علي أستاذ البلاغة والنقد بكلية الآداب جامعة جنوب الوادي.

 

ويتميز الباحث منذ طفولته ، بذكائه وطلاقة لسانه وإلمامه بشتى المعلومات العامة السابقة والمعاصرة.

 

ويعد الباحث أول من من حصل علي تقدير ممتاز مع التوصية بالطبع علي نفقة الجامعة، على مستوى المنطقة التي يعيش فيها بين زملائه، وقد  كانت رسالته في قسم البلاغة والنقد.

 

وأثني عليها المناقشون  وقد قال عنه المناقش الدكتور سيد محمد على (أنا راض عن هذه الرسالة تمام الرضا) كما أثنى عليها المناقش الأستاذ الدكتور عبد الحفيظ مصطفى بقوله (إنها رسالة علمية جادة وتحليلها تحليل مثالي).

كلية الدراسات الإسلامية جامعة الأزهر قنا الماجستير الجامعات التجربة النثرية عند الرافعي

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