عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

كورونا يضرب جنوب أفريقيا بقسوة.. الإصابات تتجاوز 16 ألفا يوميا

كورونا يضرب جنوب
كورونا يضرب جنوب أفريقيا بقسوة.. الإصابات تتجاوز 16 ألفا يوم


شهدت وتيرة الإصابات بفيروس كورونا في جنوب أفريقيا ارتفاعاً مذهلاً حيث صعدت من 106 حالات يوميا قبل شهر لتسجل، الجمعة، 16 ألف إصابة.

وتؤكد تلك الوتيرة المرتفعة للغاية المخاوف من المتحور الجديد "أوميكرون" المعروف بتفشيه السريع، والذي رصده علماء جنوب أفريقيا للمرة الأولى في 25 نوفمبر.

ومنبع الخوف من "أوميكرون" هو وجود عدد كبير من الطفرات (يقدر عددها بـ32)، يعتقد أنها قادرة على تفادي المناعة البشرية وإصابة أشخاص تعافوا من الوباء سابقا.

شركة يابانية تبدأ تجارب سريرية على لقاح ضد كورونا لاستخدامه في الجرعات المعززة

الإمارات تسجل 51 إصابة جديدة بفيروس كورونا

وتجاوز إجمالي عدد الإصابات بكوفيد-19 ثلاثة ملايين في جنوب أفريقيا، فيما قال المعهد الوطني للأمراض المعدية إن نسبة الزيادة اليومية "تبلغ 24.3%".

وتظهر الأرقام الرسمية أن البلاد سجلت في الأول من نوفمبر 106 إصابات فقط، وفي اليوم التالي كان عدد الإصابات 169 لكن بحلول نهاية نوفمبر وبداية ديسمبر انقلب الوضع، إذ حدث ارتفاع هائل، وسجلت أرقام الإصابات ارتفاعا متصاعدا.

وسجلت البلاد في 30 نوفمبر 4373 إصابة، وفي الأول من ديسمبر وصلت الإصابات إلى 8561، وفي الثاني من ديسمبر ارتفعت الحالات إلى 11535، والجمعة 3 ديسمبر سجلت أكثر من 16 ألف إصابة.

وكشفت السلطات الصحية في جنوب أفريقيا أن بعض المصابين الجدد بكوفيد-19، أصيبوا بالمرض مجددا عن طريق سلالة "أوميكرون".

ورغم ارتفاع أعداد المصابين، إلا أن أعداد الوفيات من جراء المرض لم تزدد، كما تظهر الأرقام الرسمية. وتقول عالمة الأحياء الدقيقة في المعهد الوطني للأمراض المعدية بجنوب أفريقيا، آن فون جونتبرج، إن البيانات الحالية تظهر أن الإصابات بالفيروس أقل حدة.

وأضافت أن العلماء يحاولون إثبات أن المرض أقل حدة من خلال المراقبة الدقيقة، مشيرة إلى أن اللقاحات ستستمر في حماية الملقحين من الأعراض الشديدة ومن الدخول إلى المستشفيات.

كورونا إفريقيا اوميكرون اصابة وفاة

ترشيحاتنا

كأس العرب.. المغرب يقسو على الأردن برباعية وتتأهل إلى ربع النهائي

التضامن: أكثر من ١٠٠ألف مستفيد من حملة الـ١٦ يوما لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات

أشد فتكا من كورونا.. 5 أمراض تهدد حياة الإنسان.. تعرف عليها

الدستورية تفصل فى دعوى ضم مدة استدعاء ضباط الاحتياط لخدمته بالقطاع العام

كيف تشتري هواتف آيفون بسعر "رخيص" ومن مصدر موثوق منه؟

الجيل السادس .. لأول مرة ظهور مرسيدس إي كلاس 2024 أثناء الاختبار

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

الرئيس السيسي يحضر اختبارات كشف الهيئة للطلبة الجدد المتقدمين لكلية الشرطة

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

مصر بخير ولا داعي للخوف| العينات تثبت خلو المحروسة من أوميكرون

صدمة لـ محمد صلاح.. أين ذهبت أصوات العرب في سباق الكرة الذهبية؟

تعرف على تشكيل منتخب مصر المتوقع والقنوات الناقلة لمباراة السودان | كأس العرب

بـ كفنه الأبيض بلا نعش.. أصدقاء يشيعون جثمان شاب إلى قبره على موتوسيكل

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

الفاجومي أطلق قذائفه في وجه الجميع.. لماذا تحولت بوصلة أحمد فؤاد نجم بعد النكسة؟

فيديو

منهم غادة عبد الرازق| ممثلون لا يخجلون من اللجوء إلى الطبيب النفسي

بعشق ممثل وأنا متزوجة.. هل حرام؟ شاهد رد مبروك عطية

فيديو جراف.. كيف رد شريف عامر على منتقديه بسبب استضافته يوسف سوستة

فيديو جراف.. تعرف على أشهر حالات وفاة اللاعبين داخل المستطيل الأخضر

المزيد

ساحة رأي

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

كريمة أبو العينين تكتب:ع المعاش

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

د. محمد مبروك

ويبقى الأثر

اﻟﻤﺰﻳﺪ