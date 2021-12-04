عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لحل الأزمة.. ماكرون وولي العهد السعودي يتواصلان مع رئيس وزراء لبنان

ماكرون وولي العهد
ماكرون وولي العهد السعودي يتواصلان مع رئيس وزراء لبنان

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، اليوم السبت، عن مبادرة فرنسية - سعودية لمعالجة الأزمة بين لبنان والمملكة العربية السعودية، وفقا لوكالة الصحافة الفرنسية "فرانس برس".

وقال ماكرون إنه أجرى مع ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالا هاتفيا برئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي، في إطار مبادرة لحلحلة الأزمة بين الرياض وبيروت.

وأضاف ماكرون أن فرنسا والسعودية تعملان معاً على موضوع لبنان والأزمة الاقتصادية والسياسية، مشدداً على "أننا تواصلنا معاً مع رئيس الوزراء اللبناني نجيب ميقاتي".

وأوضح أن للقاء مع ولي العهد السعودي بحث في جميع المواضيع، مشيراً إلى أن لبنان شكل حيزاً مهماً من الزيارة.

بالتزامن مع زيارة ماكرون.. شراكة عسكرية جديدة بين السعودية وفرنسا

مبادرة جديدة لإنهاء الازمة بين السعودية ولبنان برعاية فرنسا.. تفاصيل

ورحب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أمس الجمعة، باستقالة وزير الإعلام اللبناني جورج قرداحي، واصفاً الخطوة بأنها عامل يسهم في التهدئة لأنها كانت من بين العوامل التي أعاقت عمل حكومة رئيس وزراء لبنان نجيب ميقاتي، والآن تم حلها فيجب أن تتمكن حكومة ميقاتي من العمل.

وتمنى ماكرون في تصريحات لصحيفة "النهار" اللبنانية، على هامش زيارته لدولة الإمارات أن يتمكن ميقاتي بسرعة من عقد اجتماع الحكومة كي يعمل بأقصى الجهود.

وأضاف الرئيس الفرنسي "أدعو جميع القوى السياسية في لبنان لتمكينه من التقدم في عمل حكومته".

وبشأن ما إذا كان يفكر في جمع مؤتمر للقوى اللبنانية على غرار اجتماع "سان كلو"، قال ماكرون "الحل في لبنان على المدى الطويل يمر عبر عمل سياسي وقدرة نساء ورجال المجتمع اللبناني على أن يتمكنوا من إدارة البلد لخدمته لا لخدمتهم ولكن هذا يتطلب مساعدة الأسرة الدولية، ونحن نقوم به منذ البداية وبمساعدة إقليمية، آخذين في الاعتبار موقع لبنان في المنطقة، وسنرى في نهاية هذه الجولة الى الخليج".

وتابع "أبقى حذراً ولكنني أتمنى على الصعيد الاقتصادي والسياسي أن أعيد التزام دول الخليج في لبنان بمساعدة هذا البلد لإخراجه من هذا الوضع، وهو أحد أهدافي في هذه الزيارة عندما أتكلم عن الجهود للسلام والأمن في المنطقة.. وأنا أرى أن للسعودية دوراً أساسياً تاريخياً".

ماكرون السعودية لبنان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان الخليج الرئيس الفرنسي

موضوعات متعلقة

بالتزامن مع زيارة ماكرون.. شراكة عسكرية جديدة بين السعودية وفرنسا

ماكرون : لا اتفاق نووي مع إيران بدون السعودية

ترشيحاتنا

ماذا قال؟.. رد مفاجئ من مبروك عطية عن تحريم فوائد البنوك

زيزو: منتخب مصر مرشح دائمًا للفوز بأي بطولة يدخلها

قبل مواجهة مصر.. منتخب السودان يهدد بالانسحاب من كأس العرب بسبب مسحات كورونا

تفاصيل التجربة الثانية لجائزة السعودية الكبرى على حلبة كورنيش جدة

تبدأ من 5 دولارات.. سيجنال منافس واتساب المشفر يتلقى "التبرعات"

ظاهرة فلكية جديدة..بعد قليل غروب القمر مع الشمس وعدم رؤيته طوال الليل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

مجموعة مصر.. منتخب الجزائر يفوز 2-0 على لبنان في كأس العرب

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

البداية 16 ديسمبر..إجراءات فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات بالقانون

وزير التعليم ينفي إيقاف تعيين الراغبين في العمل بالحصة

حتى لا يقف معاشك.. تعرف على ضوابط أصحاب الإصابات بقانون التأمينات والمعاشات

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوميكرون المرعب.. تفاصيل خريطة انتشار متحور كورونا الجديد حول العالم

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

فيديو

فيديو جراف| كيف نجحت مباحث دمياط في ضبط قطع أثرية داخل منزل موظف؟.. تفاصيل

مقارنة خلال 5 سنوات.. الأرصاد: الأحوال الجوية خلال شهر ديسمبر غير مستقرة

أخرهن شيرين.. فنانات لجأن للطبيب النفسي ولم يخجلن

فيديو جراف.. علي يحمله زميله الكفيف من باب الكلية حتى المدرج..تعظيم سلام

المزيد

ساحة رأي

د. شيماء سراج تكتب: شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ