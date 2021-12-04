عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

جمال حمزة: حظي وحش في الاحتراف وأزمتي مع المعلم بسبب تصريح

جمال حمزة
جمال حمزة

أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "بره الملعب " على أون سبورت إف، أن حظه كان سيئا في تجربة الاحتراف في أوروبا لأن الظروف قادته لعودة سريعة بعد التعاقد مع نادي ماينز بالدوري الألماني.


ويقول حمزة: كان من المفترض أني سأحترف في نادي لوزيرن السويسري وشبه اتفقت وقبل ما أوقع العقد كلمني الوكيل قالي المدرب في ماينز عاوزك وهيتعاقدوا معاك فأنا طمعت شوية في الدوري الألماني لأنه أقوى وده كان غلط لأن الانتقال من الدوري المصري للألماني كانت فكرة خاطئة وكان لازم أمر بمرحلة في البداية بدوري متوسط القوة والجماهيرية وتأثرت كثيرا أن المدرب اللي اختارني ترك النادي بعد أول مباراة في الدوري، والمدرب الجديد قالي بشكل واضح إنه مش هيقدر يعتمد علي ولم يكن هناك حل أخر سوى إني أرجع مصر.


وعن أزمته الشهيرة مع كابتن حسن شحاته والتي على اثرها خرج من حسابات المنتخب الوطني في الفترة الذهبية قال حمزة: أزمتي مع كابتن حسن لم يكن فيها إهانة لأنه رمز من رموز الكرة المصرية والزمالك العلاقة كانت قوية لكن للأسف كابتن حسن كان معتمدا على ناس معينة ولم يكن يرغب في وجود منافسة في أماكن معينة وهذا حقه لكن لقيت إن الكابتن عاوز يوصل للناس إن السبب تقصير مني، وعمل تصريح وقتها ضايقني جدا وخلاني أرد عليه قال " جمال بيتمرن على مزاجه " وكان الأمر غريبا لأن مدرب المنتخب من المفترض أنه يشاهد اللاعبين مع أنديتهم في المباريات وليس التدريبات.

262547831_679155809732451_3855208141251494040_n
262547831_679155809732451_3855208141251494040_n
الزمالك المنتخب الوطني الدوري الألماني الدوري المصري نجم الزمالك حسن شحاته

ترشيحاتنا

عاج الماموث.. بقايا عظم قديم تعيد كتابة التاريخ

شاهد.. صدمة محمد حماقي بعد ارتطام موبايل برأسه خلال حفله في الرياض

ماذا قال؟.. رد مفاجئ من مبروك عطية عن تحريم فوائد البنوك

زيزو: منتخب مصر مرشح دائمًا للفوز بأي بطولة يدخلها

قبل مواجهة مصر.. منتخب السودان يهدد بالانسحاب من كأس العرب بسبب مسحات كورونا

تفاصيل التجربة الثانية لجائزة السعودية الكبرى على حلبة كورنيش جدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مات .. حقيقة وفاة حكم مباراة مصر والسودان بعد "بوست" عصام شلتوت

مجموعة مصر.. منتخب الجزائر يفوز 2-0 على لبنان في كأس العرب

أنا أسد ومش ضعيفة.. بكاء سمية الألفي على 12 طفلا أجهضتهم أسمتهم أحمد الفيشاوي (فيديو)

هشتاج بن شرقي يتصدر تريند تويتر .. شاهد

البداية 16 ديسمبر..إجراءات فصل الموظف حال ثبوت تعاطيه للمخدرات بالقانون

وزير التعليم ينفي إيقاف تعيين الراغبين في العمل بالحصة

حتى لا يقف معاشك.. تعرف على ضوابط أصحاب الإصابات بقانون التأمينات والمعاشات

مفيش أسئلة تسميع.. بشرى سارة بشأن امتحانات رابعة ابتدائي قبل انطلاقها غدا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أوميكرون المرعب.. تفاصيل خريطة انتشار متحور كورونا الجديد حول العالم

حماقي يشعل افتتاح «فورمولا 1» بجدة وسط 30 ألف شخص

طلبت الطلاق بسبب ليلى علوى وأجرت ربط رحم .. تصريحات مثيرة لـ سمية الألفي

عمليات التجميل وأدوار الإغراء.. 10 تصريحات لـ سارة سلامة بعد صورتها الأخيرة

فيديو

فيديو جراف| كيف نجحت مباحث دمياط في ضبط قطع أثرية داخل منزل موظف؟.. تفاصيل

مقارنة خلال 5 سنوات.. الأرصاد: الأحوال الجوية خلال شهر ديسمبر غير مستقرة

أخرهن شيرين.. فنانات لجأن للطبيب النفسي ولم يخجلن

فيديو جراف.. علي يحمله زميله الكفيف من باب الكلية حتى المدرج..تعظيم سلام

المزيد

ساحة رأي

د. شيماء سراج تكتب: شيمااااء .. وقوى التغيير المضاد

عبد المعطي أحمد يكتب: أصعب المراحل في ليبيا

د. لميس عبد القادر تكتب: لغز الحضارة المصرية القديمة

د.علاء الشال يكتب: ميتا .. أهلا بك في العالم الافتراضي

هدى عامر تكتب: منبر شبابي أمام صناع القرار بالعالم

د. غادة جابر تكتب: صحوة إنسانية

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

الزوجة أول من يعلم

كريمة أبو العينين

سوستة وتمور وحليب

محمود بكرى

محمود بكري يكتب: معركة الوعي (14)

مايكل عياد

إلى أمي.. سلامات

نهال علام

اسأل روحك !

علاء حيدر

هل يمكن إنتاج فيلم "ريش" عن فقراء فرنسا ؟

صدى البلد

عبد الرازق توفيق يكتب: «إيديكس 2021».. رسائل القوة والسلام

ريهام مازن

طريق الكباش.. لمن يهمه الأمر!

اﻟﻤﺰﻳﺪ