جمال حمزة: حظي وحش في الاحتراف وأزمتي مع المعلم بسبب تصريح

أكد جمال حمزة نجم الزمالك السابق في تصريحات خاصة لبرنامج "بره الملعب " على أون سبورت إف، أن حظه كان سيئا في تجربة الاحتراف في أوروبا لأن الظروف قادته لعودة سريعة بعد التعاقد مع نادي ماينز بالدوري الألماني.



ويقول حمزة: كان من المفترض أني سأحترف في نادي لوزيرن السويسري وشبه اتفقت وقبل ما أوقع العقد كلمني الوكيل قالي المدرب في ماينز عاوزك وهيتعاقدوا معاك فأنا طمعت شوية في الدوري الألماني لأنه أقوى وده كان غلط لأن الانتقال من الدوري المصري للألماني كانت فكرة خاطئة وكان لازم أمر بمرحلة في البداية بدوري متوسط القوة والجماهيرية وتأثرت كثيرا أن المدرب اللي اختارني ترك النادي بعد أول مباراة في الدوري، والمدرب الجديد قالي بشكل واضح إنه مش هيقدر يعتمد علي ولم يكن هناك حل أخر سوى إني أرجع مصر.



وعن أزمته الشهيرة مع كابتن حسن شحاته والتي على اثرها خرج من حسابات المنتخب الوطني في الفترة الذهبية قال حمزة: أزمتي مع كابتن حسن لم يكن فيها إهانة لأنه رمز من رموز الكرة المصرية والزمالك العلاقة كانت قوية لكن للأسف كابتن حسن كان معتمدا على ناس معينة ولم يكن يرغب في وجود منافسة في أماكن معينة وهذا حقه لكن لقيت إن الكابتن عاوز يوصل للناس إن السبب تقصير مني، وعمل تصريح وقتها ضايقني جدا وخلاني أرد عليه قال " جمال بيتمرن على مزاجه " وكان الأمر غريبا لأن مدرب المنتخب من المفترض أنه يشاهد اللاعبين مع أنديتهم في المباريات وليس التدريبات.