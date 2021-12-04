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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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فن

أمي ماتت.. الملحن شريف حمدان يعلن وفاة والدته

صدى البلد

أعلن الملحن شريف حمدان على صفحة التواصل الاجتماعى "فيس بوك" عن وفاة والدته بعد صراع مع المرض.

وكتب شريف منشورًا، عبر حسابه الشخصي بموقع "فيسبوك": "أمي ماتت".

كان حمدان كتب أمس، عبر حسابه بموقع "فيسبوك": "أمي في العناية المركزة، فضلا الدعاء لها بالشفاء العاجل، رب إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، اللهم إني أسألك بأسمائك الحسني وصفاتك العليا وبرحمتك التي وسعت كل شيء أن تمن علي أمي بالشفاء العاجل اللهم لا تدع فيها ألما إلا وسكنته ولا مرضآ إلا وشفيته اللهم البسها ثوب الصحة والعافية ولا ترني فيها مكروهآ يحزنني، أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيكي يا أمي شفاء لا يغادر سقما عاجلا وليس آجلا".

 

كان آخر أعمال شريف حمدان أغنية "عندي غيركم"، للمطرب محمد حسن.

ووضع مؤخرًا الموسيقار شريف حمدان، الموسيقى التصويرية والألحان لمسرحية "نجوم الظهر" للنجم محمد صبحي التي تعرض على مسرح مدينة سنبل.

مسرحية "نجوم الظهر"

مسرحية "نجوم الظهر" تأليف محمد صبحي بمشاركة الكاتب أيمن فتيحة وديكور محمد الغرباوى، وبطولة وإخراج النجم محمد صبحي ونخبة من النجوم من أجيال مختلفة وهم : سميرة عبد العزيز، سماح السعيد، عبد الرحيم حسن، محمد أبو داوود، ندي ماهر، ميرنا زكري، حازم القاضى، تامر ضيائي، داليا حسن، بالإضافة لمحمد سعيد ومنة طارق وأنجيليكا وليلي فوزى ومايكل وليام ومصطفي يوسف ومحمد شوقى طنطاوى ورحاب الشناط .

 

يذكر أن الموسيقار شريف حمدان كان قد تعاون مع النجم محمد صبحي في ألحان احتفالية 50 سنة فن التي كرم خلالها 120 فنانا ممن شاركوا النجم محمد صبحي اعماله المسرحية والسينمائية والتليفزيونية، وتعاون بألحانه مع كبار المطربين.

 

 

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